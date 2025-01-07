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"Йому дають команду": Лукашенко звинуватив Зеленського у втягуванні Білорусі у війну

Руслана Заклінська
7 січня 2025, 17:14
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Лукашенко стверджує, що "недоброзичливці за кордоном" хочуть втягнути Білорусь у війну.
'Йому дають команду': Лукашенко звинуватив Зеленського у втягуванні Білорусі у війну
Лукашенко заявив, що Зеленському "дають команду" втягнути Білорусь у війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Головне із заяви Лукашенка:

  • Уникнення війни є "головним досягненням" Білорусі
  • Зеленському нібито дали команду втягнути Білорусь у війну
  • Участь у війні може поставити під загрозу існування Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито дали команду втягнути Білорусь у війну. Про це він сказав перед різдвяною службою в одному з храмів, повідомляє державне агентство Білорусі "БелТа".

"Чому Володя Зеленський поводиться так? Ми ж нормально з ним були, в добрих стосунках. І моя маленька сім'я також. Чого він вякає, чого йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну", - заявив білоруський диктатор.

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Лукашенко зазначив, що Білорусь протягом багатьох років "йшла по тонкому льоду, але жодного разу не проломила лід і не провалились у цю студену воду". Білоруський диктатор назвав це "головним досягненням" країни.

Також Лукашенко стверджує, що нібито "недоброзичливці за кордоном" намагаються втягнути Білорусь у війну. Водночас він вважає, що Білорусь "може не витримати як держава" участь у війні.

"Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Крім цього, Лукашенко підкреслив, що його головною метою цього року є збереження миру в країні. Найбільшим викликом для Білорусі Лукашенко вважає економічну ситуацію.

"Будемо разом триматися, будемо прагнути зробити, щоб краще жилося, ми подолаємо ці виклики", - додав він.

Залучення Білорусі до війни проти України - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Лексу Фрідману заявив, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко в перші дні російського вторгнення вибачався за ракетні удари по Україні, здійснені з білоруської території і говорив, що це нібито було рішенням Путіна. Зеленський підкреслив, що у відповідь назвав Лукашенка "таким самим убивцею", як і Путін.

Також ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що участь Білорусі у війні проти України малоймовірна, адже Лукашенко усвідомлює наслідки такого кроку. За його словами, втручання білоруських військ зробить країну легітимною ціллю для ударів України, що призведе до руйнівних наслідків для білоруської економіки та суспільства.

Як повідомляв Главред, Росія використовує Білорусь як канал для отримання західних технологій і потенційний плацдарм для військових маневрів, зазначив заступник керівник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.. Експерт вважає, що Кремль зацікавлений у збереженні контролю над Білоруссю для тиску на Україну.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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