Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною: що відомо

Коротко:
- Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною
- До Білорусі прилітав російський військово-транспортний літак Іл-76
У вівторок, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.
Саме ці райони знаходяться біля прикордоння з Україною.
Крім того, наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76, який належить військово-космічним силам РФ.
Участь армії Білорусі у війні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито дали команду втягнути Білорусь у війну.
Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що зараз Білорусь допомагає Росії у війні, тому вона є законним об'єктом для атак.
Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив, що дозволить Путіну використовувати ядерну зброю із території Білорусі.
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Що таке "Беларускі Гаюн"?
Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.
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