Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною: що відомо

Підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до кордону з Україною.

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Армія Білорусі / колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, скріншот з відео

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Білорусь нарощує військову присутність на кордоні з Україною

До Білорусі прилітав російський військово-транспортний літак Іл-76

У вівторок, 7 січня, стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що підрозділи Сухопутних військ збройних сил Білорусі перекинули до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

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Саме ці райони знаходяться біля прикордоння з Україною.

Крім того, наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76, який належить військово-космічним силам РФ.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Участь армії Білорусі у війні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито дали команду втягнути Білорусь у війну.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що зараз Білорусь допомагає Росії у війні, тому вона є законним об'єктом для атак.

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив, що дозволить Путіну використовувати ядерну зброю із території Білорусі.

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Що таке "Беларускі Гаюн"? Білоруський Гаюн ( білор. Беларускі Гаюн ) — OSINT- проект, що займається моніторингом військової активності російських і білоруських військ на території Білорусі . Моніторингову групу створив перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році активіст Антон Мотолко. Проект назвали на честь білоруського міфічного персонажа лісового духа Хаюна, пише Вікіпедія.

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