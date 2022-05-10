Тікали так, що кинули "трофей": бійці ЗСУ знайшли в окопах росіян вкрадену пральну машинку

Пральна машинка, окупант / колаж фото facebook.com/mod.mil.rus / ua.depositphotos.com

Українські військові, захопивши чергові позиції російських агресорів, виявили в одному з окопів вкрадену пральну машину. Відповідне відео було оприлюднено в Twitter у вівторок, 10 травня.

Оскільки під'єднати машину-автомат у виритому посеред поля окопі чисто технічно неможливо, то, скоріш за все, російські мародери планували відвезти її агрегат в Росію. Однак швидкі темпи наступу українських військових завадили їхнім планам і тому окупантам довелося тікати, кинувши награбоване.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти-чеченці із загонів, вірних тамтешньому диктатору Рамзану Кадирову, настільки занурилися в безодню мародерства, що крадуть навіть у інших російських агресорів. Про це свідчить Нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити співробітникам СБУ.

Один з окупантів, який зараз перебуває в одному з тимчасово окупованих районів Херсонської області, скаржиться своєму другові, що кадирівці вкрали у нього пістолет.

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