УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"З 250 відразу ж викосило половину": кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетах

28 квітня 2022, 14:19

Місто на Луганщині стало для окупантів справжнім пеклом.

false
Кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетах / скріншот

Окупанти не витримуєють боїв з українськими військовими на Луганщині - кадирівці тікають, а росіяни їдуть додому в пакетах.

На своїй сторінці в Facebook глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази на добу. Прилітають сотні великокаліберних снарядів по кожній позиції, а ворожі танки б'ють невпинно.

Окупант шле нові і нові сили, щоб прорвати оборону, але ті лише зазнають втрат, а живі тікають з поля бою.

"Полонений рашист все це підтверджує. Нічого соватися на чужу землю! Всіх загарбників чекає тільки одне - те, що на фото. Луганська земля з добривами", - зазначає Гайдай, публікуючи допит одного з полонених.

читайте такожУкраїнці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін""У Рубіжному ми воюємо близько 10 діб, бойовий дух у нас жахливий, люди не хочуть служити, хочуть повернутися додому, а керівництво не дозволяє. Вони не дозволяють нам навіть подзвонити, харчування жахливо, ми в погребах живемо, умов ніяких немає, ніякого забезпечення. Що сім'я передала з дому, то й носиш. Навіть трусів з шкарпетками немає... Багато (убитих окупантів. - Ред.). З 250 відразу ж викосило половину. Зараз близько 100 осіб у нашому батальйоні в Рубіжному разом з резервістами. Є кадирівці. Якщо їх затискають, двохсотять, трьохсотять, вони відразу тікають", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти на початку квітня викрали мешканку Рубіжного і кілька днів її ґвалтувати, поки вдома її чекали діти.

Читайте також:

viber
війна в Україні Сергій Гайдай новини Луганської області
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травніКупатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сниГороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни Вдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травніВдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травні
Підтримайте Главред

Останні новини

15:30

Окупанти цілу ніч бомбили військовий шпиталь в Маріуполі, під завалами багато загиблих

15:22

"Я вважаю, що це безпечніше зараз": Андрій Макаревич позбавив сина російського громадянства

15:17

Чому Україні вигідно першою вдарити по Придністров'юПогляд

15:14

День Перемоги 2022 в Україні: чи скасують це свято

15:12

Прикмети на 29 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
15:05

"Добро завжди перемагає": 4 серія мультфільму для дітей про війну рф в Україні

14:52

РФ зібралася атакувати Одесу з Придністров'я: на аеродром під Тирасполь кинуть десант з Криму - ЗМІВідео

14:48

"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова": Симоньян видала плани ПутінаВідео

14:24

Україна битиме по складам та базам вбивць у Росії - ПодолякВідео

14:19

"З 250 відразу ж викосило половину": кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетахВідео

13:58

"Путін поважає силу": ексзамкомандувача НАТО у Європі закликав Захід бути готовим до війни з РФВідео

13:37

Загроза від Російської імперії закінчиться не з Путіним, а тільки разом з нею самоюПогляд

13:07

Йшов по замінованих полях, але собаку не кинув: українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя

12:53

"Сифіліс, який видає себе за ластовиння": Михайло Кацурін розповів про "денацифікацію" Бердянська

12:46

Війська Росії у Донецькій області стратили українців, які намагалися здатися в полон - СШАВідео

12:40

Німецький парламент підтримав пропозицію відправляти в Україну важку зброюВідео

12:00

Для кожної області України готують окремий каталог з відбудови – ТимошенкоВідео

11:47

Українці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"

11:45

В України попереду битва не тільки за Донбас, але і за весь південьПогляд

11:39

Коли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона не бачила - ПодолякВідео

Реклама
11:09

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни

11:08

"Ні води, ні світла, потім газ пропав": 21-річна дівчина розповіла, як вона народжувала в захопленій БучіВідео

10:59

"Низький рівень інтелекту": Вайкуле накинулася на Симоньян

10:53

"Що за дикість?": Осадча втрутилася в скандал Білозір, Полякової і Матвієнко

10:30

Гороскоп на завтра 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача

10:19

Ексхолостяк зробив пропозицію своїй дівчині, на 17 років молодшій за нього

10:10

Новий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над ЗаходомВідео

10:04

"Я старий, але все одно оккупантів треба бити": батьки захисників Маріуполя пішли на фронтВідео

09:48

Панін покаявся перед Пугачовою та Галкіним

09:43

Війна в Україні може тривати п'ять років або навіть десятиліття - голова британського МЗС

09:12

У російсько-українській війні стався перелом: світ вирішив гуртом мочити Росію в сортиріПогляд

09:05

Копійчаний народний засіб: як використовувати соду в господарстві

09:00

Ахеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі: "тоді я його підтримувала"

08:49

Україні вирішувати, чи переносити війну на територію Росії - держсекретар Блінкен

08:33

"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в УкраїніВідео

08:20

Українська армія видовищно знищила склади росіян на півдні: немає півсотні росіян і 14 машин

07:48

"Крейсер "Москва" цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення

07:18

"Кати з Богданівки": з'явилися імена і фото окупантів, які знущалися з українців під КиєвомВідео

06:31

Зі Стамбула до Відня: чому переговори України та Росії можуть переїхатиПогляд

06:25

"В СРСР їх би розстріляли за таку війну": Арестович розповів про ганьбу армії Путіна під ХарковомВідео

Реклама
05:32

Гороскоп на травень 2022 року для Терезів: зоряний час для незаміжніх і зцілення для всіхВідео

05:00

Путін залякав усіх, а Захід мовчав: експерт пояснив, чому Росія зважилася напасти на УкраїнуВідео

04:33

Інфаркт міокарда: які симптоми не пов'язані з болем у грудях

04:09

Військовий експерт розповів, які цілі ніс із собою саміт країн Заходу на базі в Раммштайні

03:29

Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом

02:55

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу: експерт пояснив, яким буде фінал війниВідео

02:27

Дошка ганьби: повний список продажних артистів-розпалювачів війни

01:57

Генерал озвучив три можливі сценарії війни: повністю Україну влаштовує тільки один з нихВідео

01:27

Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта

00:24

Орки випустили по Сумській області більш ніж півсотні снарядів за пів години

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти