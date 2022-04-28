"З 250 відразу ж викосило половину": кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетах

Кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетах / скріншот

Окупанти не витримуєють боїв з українськими військовими на Луганщині - кадирівці тікають, а росіяни їдуть додому в пакетах.

На своїй сторінці в Facebook глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази на добу. Прилітають сотні великокаліберних снарядів по кожній позиції, а ворожі танки б'ють невпинно.

Окупант шле нові і нові сили, щоб прорвати оборону, але ті лише зазнають втрат, а живі тікають з поля бою.

"Полонений рашист все це підтверджує. Нічого соватися на чужу землю! Всіх загарбників чекає тільки одне - те, що на фото. Луганська земля з добривами", - зазначає Гайдай, публікуючи допит одного з полонених.

читайте такожУкраїнці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін""У Рубіжному ми воюємо близько 10 діб, бойовий дух у нас жахливий, люди не хочуть служити, хочуть повернутися додому, а керівництво не дозволяє. Вони не дозволяють нам навіть подзвонити, харчування жахливо, ми в погребах живемо, умов ніяких немає, ніякого забезпечення. Що сім'я передала з дому, то й носиш. Навіть трусів з шкарпетками немає... Багато (убитих окупантів. - Ред.). З 250 відразу ж викосило половину. Зараз близько 100 осіб у нашому батальйоні в Рубіжному разом з резервістами. Є кадирівці. Якщо їх затискають, двохсотять, трьохсотять, вони відразу тікають", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти на початку квітня викрали мешканку Рубіжного і кілька днів її ґвалтувати, поки вдома її чекали діти.

Читайте також: