У ЗСУ є успіхи на Курщині: Сили оборони просунулися біля Обухівки

Українські Сили оборони продовжують операцію в Курській області й нещодавно просунулися на виступі - на південь від Обухівки. Про це свідчать геолокаційні кадри за 6 жовтня.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 6-7 жовтня ЗСУ, за деякими даними, атакували на південь від Кореневого біля Обухівки, на схід від Кореневого біля Кремінного.

Російські війська, згідно з відеопідтвердженнями, просунулися в Любимівці біля Кореневого.

У російських джерелах також вказується, що бої тривали на південь від Кореневого біля Успенівки і в ще одному районі на південь від Кремінного.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Тим часом російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ на Курщині.

"Наші воїни завдають окупаційним військам значної шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу", - йдеться у зведенні Генштабу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.