У ЗСУ є успіхи на Курщині: Сили оборони просунулися біля Обухівки

Українські військові продовжують операцію в Курській області країни-агресора РФ.

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ЗСУ продовжують операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap.live

Українські Сили оборони продовжують операцію в Курській області й нещодавно просунулися на виступі - на південь від Обухівки. Про це свідчать геолокаційні кадри за 6 жовтня.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 6-7 жовтня ЗСУ, за деякими даними, атакували на південь від Кореневого біля Обухівки, на схід від Кореневого біля Кремінного.

Російські війська, згідно з відеопідтвердженнями, просунулися в Любимівці біля Кореневого.

відео дня

У російських джерелах також вказується, що бої тривали на південь від Кореневого біля Успенівки і в ще одному районі на південь від Кремінного.

Карта Інституту вивчення війни / understandingwar.org

Карта боїв у Курській області / deepstatemap.live

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують операцію в Курській області. Тим часом російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ на Курщині.

"Наші воїни завдають окупаційним військам значної шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу", - йдеться у зведенні Генштабу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Українські військові утримують свої позиції, зайняті під час наступу на Курську область. Однак ситуація в цьому регіоні змінилася.

"Йде маневрена війна, там навіть немає суцільних ліній оборони. І ми, і противник робимо спроби створити ситуацію, коли хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації", - розповів полковник СБУ Роман Костенко.

Контрнаступ ворога в Курській області закінчився фактично безрезультатно. Forbes повідомляло, що російські війська зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Плєхово, яке було звільнене в рамках Курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку.

Як розповів представник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашковський, жителі Курської області Російської Федерації розчарувалися у власній владі та захотіли переселитися в Україну.

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