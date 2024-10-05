З манатками в Україну: велика кількість жителів Курщини захотіли переселитися

Мешканці Курщини дуже ображені на керівництво області, "яке їх кинуло і не бере участі в їхньому житті".

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Жителі Курської області хочуть переселитись в Україну / Колаж: Главред, фото: скрін, ТСН

Як розповів представник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський, мешканці Курської області Російської Федерації розчарувалися у власній владі і захотіли переселитися в Україну. Деталями він поділився в ефірі "Апостроф TV".

"Досить велика кількість людей уже говорять вголос про те, що вони бажають виїхати в Україну, що вони не вірять своїй владі", — зазначив він.

Дмитрашківський пояснює, що мешканці Курщини дуже ображені на керівництво області, "яке їх кинуло і не бере участі в їхньому житті".

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Своєю чергою з продуктами, дровами, ліками жителям Курської області допомагають представники Сил оборони України.

Російська армія продовжує масований обстріл своїх населених пунктів.

"Ми бачимо вирву, підстанцію, що згоріла, ми бачимо уражені будинки. Росію розумом не зрозуміти. Все, що намагалася зробити українська армія для міста Суджі, — все перекреслено одним вибухом", — розповідає представник української військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський.

Водночас Збройні сили України намагаються підготувати Суджу Курської області РФ до холодів, забезпечуючи всім необхідним.

"Комендатура намагається допомагати людям в усіх їхніх проблемах. Зокрема, забезпечують їх водою, хлібом, продуктами харчування. Також була спроба налагодити водопостачання, але у зв’язку з постійними обстрілами КАБами та постійною роботою FPV-дронів вийшов з ладу генератор і в місті Суджа. Тому на сьогоднішній день це неможливо", — сказав речник.

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населені пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. В рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій та створення коридорів для евакуації.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Як розповів військовий експерт Олег Жданов, РФ розпочала другу спробу контрнаступу на Курщині. Що стосується Курської області, то там російське угруповування оцінюється у 35-38 тисяч осіб. І, за даними української розвідки, вони намагатимуться дотягнути до 50 тисяч.

Полковник Роман Костенко заявив, що у Курській області раптово змінилася ситуація. Ворог намагається утримати свої війська в напрямку річки Сейм і будує там понтонні переправи, які успішно розбивають бійці ЗСУ.

А от генерал Микола Маломуж прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ. Завдяки успіхам у Курській області українські сили можуть відтягувати резерви ворога.

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