УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

Юлія Закрепа
16 вересня 2024, 15:35оновлено 16 вересня, 16:08
349
Військовий експерт розповів, що зараз Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках.
ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі
ЗСУ почали наступ на Курськ / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що українські військові розпочали у Курській області РФ другу фазу операції.

"Зараз ми перебуваємо на такому цікавому етапі, коли наші війська проводять, як на мене, вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ. Противник, використовуючи найбільш підготовлені підрозділи, підійшов та захопив село Снагість, на деяких ділянках почав просуватися", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

відео дня

Він додав, що зараз Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках: Глушковському районі, трохи на захід від ділянки Кореневе - Снагість.

"Зараз такий важливий момент, коли ворог намагається без додаткових резервів втримати наше просування та ускладнити нам логістику. А ми навпаки – створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, використовуючи свій потенціал. А це говорить про те, що ситуація тут буде досить динамічною", - додав Згурець.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що у DeepState заявили про те, що ЗСУ звільнили ще кілька сіл в Курській області. Оновлена карта бойових дій, опублікована DeepState, свідчить про те, що українські війська просунулися на північ і взяли під контроль села Вітряно і Дуровку. Також ЗСУ зайняли частину населеного пункту Журавлі.

ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів у Курській області. За даними російських джерел, ЗСУ просунулися на захід від Медвежого та в полях, що на південь від Тьоткіно. Окрім цього штурмові дії українських сил тривали біля Веселого, Обухівки та Нового Путі.

ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку. На відеозаписах про новий прорив у Курській області четверга, схоже, зображені броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Сергій Згурець новини України Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

16:37 Україна
Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

15:39 Світ
ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

15:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання 62372

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату 41548

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ 8381

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі 8142

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі

Останні новини

16:52

Чому вздовж трас по всій Польщі стоять скляні паркани

16:47

Бійці ДШВ на Курщині "покришили" штурмовиків РФ: підірвали БМД разом із десантомВідео

16:37

Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів

16:37

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

16:18

Лізти під капот не потрібно: як зрозуміти, що настав час міняти масло двигунаВідео

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
16:10

РФ перекинула на Курщину майже 40 тисяч солдатів: чи змінять вони ситуацію - FT

16:10

В Україні автоматизують видачу повісток: у Міноборони розповіли про нововведення

16:10

Odesa Economic Revival forum 2024: представлено Стратегію культурного розвитку Одеси 2025-2035

16:06

Нові можна не купувати: як оновити старі махрові рушники

Реклама
15:52

"Ефект" від мобілізації буде взимку: у Раді розповіли про хід призову

15:46

Для 6 знаків почнеться "серйозна драма": Місяць переходить у турбулентну стадію - астрологВідео

15:39

Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

15:35

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

15:30

Вітер здуватиме з ніг: жителів однієї області попередили про небезпечну погоду

15:29

"Важлива зустріч": у Винника показали, як він у Берліні питання вирішував

15:15

Путін знову збільшив чисельність армії РФ: що відомо

15:00

В Україні з'являться нові F-16: Данія терміново передає партію винищувачів

14:58

В холодній воді чи окропі: як правильно варити яйца - несподівана відповідьВідео

14:52

Церковне свято 17 вересня: що заборонено робити у день Віри, Надії та Любові

14:46

Від Байдена чекають "зелене світло": в ОП назвали ключовий пункт плану перемоги України

Реклама
14:37

Олексій Суханов, Єгор Гордєєв, Костянтин Грубич вшановують спадщину Олександра Довженка з нагоди 130 років від його дня народження новини компанії

14:25

Унікальна ситуація: в Україні зміниться дощова погода, названо дату

14:24

Слава Камінська прокоментувала зникнення "заклятої" подруги Віки Смеюхи

14:18

Як супермаркети змушують купувати більше: чоловік викрив 6 трюківВідео

14:18

Ви неправильно вирівнювали волосся: блогерка назвала головну помилкуВідео

14:09

Чому не можна плутати "кріп" та "окріп": якої помилки треба з усіх сил уникатиВідео

13:58

Чоловік виявив скарб у таємній кімнаті будинку: всередині його чекало розчарування

13:50

Ціни "злетять": в Україні зросте вартість сигарет через підвищення акцизу

13:46

У Путіна істерять через запрошення Україною Червоного Хреста та ООН на Курщину

13:37

СБУ послідовно позбавляє зрадника Тарпана доступу до управління бізнес-активами в Україні - судова ухвала

13:29

"Радий чути, що він в безпеці": Зеленський зробив заяву після нового замаху на Трампа

13:14

Раніше, ніж багатьом здається: садівник назвав ідеальний місяць для посадки цибулин

13:01

Софія Ротару вийшла на зв'язок і зворушила фанатів рідкісним знімком

12:58

Окупанти обстрілюють своїх: на Харківщині ворог зазнав великих втрат

12:52

Гранти на оплату навчання вже з'явилися у "Дії": як студенти можуть отримати гроші

12:46

Відключення абонентів і промисловості: РФ вдарила по енергетиці п'яти областей

12:29

Підвищення податків "заднім числом": які зміни чекають українців

12:21

РФ готує новий удар по цивільних об'єктах: в РНБО зробили тривожну заяву

12:19

Телеканал 2+2 запускає новий проєкт "Україна сьогодні"

12:15

Михайло Поплавський уперше відверто розповів про особисте та розкрив секрет успіху актуально

Реклама
12:08

Як реанімувати орхідею з корінням, але без листя: унікальний метод

12:07

Премія "Еммі-2024": один серіал став рекордсменом за кількістю статуеток

11:55

Українські сили просунулися в Курській області: в ISW назвали напрямок

11:54

Скільки борошна в 1 ложці: як безпомилково відміряти потрібну кількість без вагів

11:49

"У Заходу є свої червоні лінії": глава МЗС жорстко розніс ядерні погрози Путіна

11:43

Apple готує ще одну презентацію: компанія покаже пристрої з ШІ - Bloomberg

11:41

Коли солити картоплю при варінні: відомий кухар розповів надзвичайний секрет, який здивуєВідео

11:35

"Зруйнувати ваш шлюб": Меладзе і Джанабаєва посварилися в Іспанії

11:15

Знову стане білою: чим очистити чавунну ванну від застарілого нальоту

10:52

У Польщі відповіли, чи стане на заваді конфлікт щодо Волині вступу України в ЄС

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти