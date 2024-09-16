ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

Військовий експерт розповів, що зараз Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках.

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ЗСУ почали наступ на Курськ / колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що українські військові розпочали у Курській області РФ другу фазу операції.

"Зараз ми перебуваємо на такому цікавому етапі, коли наші війська проводять, як на мене, вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ. Противник, використовуючи найбільш підготовлені підрозділи, підійшов та захопив село Снагість, на деяких ділянках почав просуватися", - зазначив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренева до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

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Він додав, що зараз Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках: Глушковському районі, трохи на захід від ділянки Кореневе - Снагість.

"Зараз такий важливий момент, коли ворог намагається без додаткових резервів втримати наше просування та ускладнити нам логістику. А ми навпаки – створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, використовуючи свій потенціал. А це говорить про те, що ситуація тут буде досить динамічною", - додав Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що у DeepState заявили про те, що ЗСУ звільнили ще кілька сіл в Курській області. Оновлена карта бойових дій, опублікована DeepState, свідчить про те, що українські війська просунулися на північ і взяли під контроль села Вітряно і Дуровку. Також ЗСУ зайняли частину населеного пункту Журавлі.

ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів у Курській області. За даними російських джерел, ЗСУ просунулися на захід від Медвежого та в полях, що на південь від Тьоткіно. Окрім цього штурмові дії українських сил тривали біля Веселого, Обухівки та Нового Путі.

ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку. На відеозаписах про новий прорив у Курській області четверга, схоже, зображені броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, які популярні серед української морської піхоти.

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