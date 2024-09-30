УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: Forbes розкрило іронічний провал РФ

Руслана Заклінська
30 вересня 2024, 11:18
473
Війська РФ не змогли пройти через власні протитанкові пастки і хвилю потужних ударів ЗСУ безпілотниками, пише Forbes.
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: Forbes розкрило іронічний провал РФ
Росіяни застрягли у власних пастках під час атаки на Пльохово / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео 129-ї бригади Територіальної оборони

Російські війська, ймовірно, з інтернаціональної бригади "П'ятнашка", зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Пльохово, яке було звільнене в рамках Курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку. Про це пише Forbes.

Провальна атака РФ, що сталася наприкінці минулого тижня, була спрямована на захоплення Пльохово. Журналісти зазначили, що неподалік від цього населеного пункту російські війська облаштували дві основні оборонні споруди: протитанкові пастки та піхотні траншеї.

"Атака не просто провалилася — вона провалилася найіронічнішим чином. Російська колона застрягла в протитанкових пастках — траншеї та смузі бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням під Курськ на початку серпня", - йдеться у матеріалі.

відео дня

Росіяни не змогли пройти через власні протитанкові пастки і хвилю потужних ударів ЗСУ безпілотниками. Український журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі повідомив 29 вересня, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади Територіальної оборони провели успішну операцію, внаслідок якої "наші воїни дали урок російським окупантам та їх техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога".

Як зазнасає видання, заслуга російських інженерів, які побудували укріплення біля Плехово, полягає в тому, що ці оборонні споруди спрацювали. Вони змогли сповільнити російський штурм достатньо довго, щоб українські захисники могли розгорнути свою вогневу міць.

"Проте те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, навряд чи стало втішенням для російських військ, які, зрештою, самі потрапили в цю пастку", - додали журналісти.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, штурмові дії ЗСУ продовжилися в Глушківському районі Курської області 26 вересня. Проте підтверджених даних про нове просування не було.

Також для витіснення українських сил з території Курщини агресор стягує підрозділи та нарощує своє угруповання. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що російському командуванню потрібно провести багато заходів з бойового злагодження, тому цього недостатньо для успішної операції.

Як повідомляв Главред, у Курській області українські Сили оборони провели успішну операцію, під час якої взяли в полон російських військових.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війська Росії російські війська Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Більше шкоди, ніж користі: у Bloomberg назвали ризики перемир'я між Києвом та Москвою

Більше шкоди, ніж користі: у Bloomberg назвали ризики перемир'я між Києвом та Москвою

12:48 Україна
ЄС готує новий вид санкцій проти Росії: що передбачається - ЗМІ

ЄС готує новий вид санкцій проти Росії: що передбачається - ЗМІ

12:33 Світ
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: Forbes розкрило іронічний провал РФ

Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: Forbes розкрило іронічний провал РФ

11:18 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Похолодає до мінус 3 та випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади 52998

Похолодає до "мінус" 3 та випаде сніг: коли Україну накриють сильні опади

Лавров цинічно звернувся до Грузії з пропозицією щодо Абхазії та Південної Осетії 17225

Лавров цинічно звернувся до Грузії з пропозицією щодо Абхазії та Південної Осетії

Такої погоди вже давно не було: Україну атакують сильні зливи і потужний вітер 12929

Такої погоди вже давно не було: Україну атакують сильні зливи і потужний вітер

На межі розлучення : у путіністів Тарзана і Наташі Корольової почалися проблеми 6840

"На межі розлучення": у путіністів Тарзана і Наташі Корольової почалися проблеми

Останні новини

12:58

"Не може сидіти на місці": Злата Огнєвіч розповіла про службу її 69-річного батька в ЗСУ

12:55

Одяг висушиться швидше: жінка поділилась цікавим налаштуванням пральної машини

12:48

Більше шкоди, ніж користі: у Bloomberg назвали ризики перемир'я між Києвом та Москвою

12:33

ЄС готує новий вид санкцій проти Росії: що передбачається - ЗМІ

12:22

Виявляють щодня: у ТЦК розповіли, як знаходять військовозобов'язаних, які не оновили дані

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпМожливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид Шарп
12:01

Положинський прокоментував зарплату військового і чому незадоволений своєю службою

11:50

Експерти закликали водіїв терміново прибрати опале листя з машини: в чому причина

11:48

Для чого досвідчені господині кладуть цибулю в унітаз: цікава хитрістьВідео

11:47

"Треба просто вижити": Розумний сказав, чому зараз проблема депопуляції неактуальнаВідео

Реклама
11:20

Китайський гороскоп на завтра 1 жовтня: Кроликам - помилки, Свиням - розчарування

11:18

Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: Forbes розкрило іронічний провал РФ

11:12

Може початись "Велика війна": Ізраїль завдав понад тисячу ударів по Лівану - Шарп

10:50

До уваги водіїв: що означає дорожній знак крапка в трикутнику

10:35

"Готують великі штурми": офіцер ЗСУ попередив про плани РФ і назвав напрямок

10:26

"Люблю тебе": вагітна Анна Кошмал показала рідкісний знімок із чоловіком

10:12

Україну накрила пилова буря: жителі низки міст скаржаться на проблеми з диханнямВідео

10:08

Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи: в які регіони увірветься негодаВідео

09:56

Як мити гребінець для волосся: маленький нюанс, який впливає на якість зачіски

09:50

Таємно від свого населення: Кремль збільшить витрати на армію до рекордної суми - ISW

09:18

"Це його вибір": популярний український співак висловився про втікача Винника

Реклама
09:14

Трофейні танки Т-62 отримують новий захисний обвісПогляд

09:06

Гороскоп на завтра 1 жовтня: Левам - великий прибуток, Козерогам - чудові новини

09:05

Один дрон ще в небі: Сили оборони збили ракету і 67 "Шахедів"

08:55

Простоїть до весни: як правильно зберігати цибулю – хитрий лайфхак

08:51

Армія РФ набирає темп, далі - великі міста: майор ЗСУ закликав українців "прокинутися"

08:24

На залізниці в Курській області влаштували диверсію: партизани зірвали постачання техніки

07:58

"Я вже все перепробувала": путіністка Лєра Кудрявцева страждає на невиліковну хворобу

07:36

У Зеленського пояснили, чим План перемоги відрізняється від Формули миру

06:36

У Києві прогриміла серія вибухів: сили ППО збили всі ворожі "Шахеди"

06:13

Ізраїль повернув собі перевагу над противникамиПогляд

04:30

Білі рушники стануть знову м’якими та пухнастими: у Мережі показали лайфхакВідео

03:00

Чому хліб швидко пліснявіє: факт, про який мало хто здогадується

02:34

РФ перекинула резерви до Вугледара: ворог прорвався до околиць міста - DeepState

02:00

Катерина Осадча показала рідкісне фото старшого сина-красеня

01:30

РФ збирає резерви й готує новий штурм: генерал назвав імовірний напрямок

29 вересня, неділя
23:15

Не перемогою України: як на думку Трампа має закінчитись війна - сенатор США

22:35

Заморожування війни і падіння режиму Путіна: чого чекати за негативного сценаріяВідео

22:08

Під загрозою ще 3 великі міста: РФ може збільшити дальність ураження КАБів - Коваленко

21:30

Без розпалювача та за лічені хвилини: як легко розпалити вугілля для шашликуВідео

21:07

"У жовтні маємо визначитися": Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн

Реклама
20:46

Як угорці своїм опором радянським окупантам врятували ЄвропуПогляд

20:23

Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни

20:22

Вперше з Другої світової: вибори в Австрії виграла партія з фашистськими поглядами - ЗМІ

19:59

Обидва сценарії катастрофічні: як закінчиться війна в Україні - прогнозВідео

19:45

"Загроза висока для цих міст України": що задумав Путін - прогноз

19:40

П'ять регіонів Росії - етнічні землі України, але є одна проблема - експертВідео

19:31

Такої погоди вже давно не було: Україну атакують сильні зливи і потужний вітер

19:23

Важко впізнати: що сталося із зіркою "Сватів" путіністкою Людмилою Артем'євою

18:58

ЗСУ можуть відстояти Вугледар: в BILD назвали ключову умову для успіху України

18:35

Путін може використати ядерну зброю у будь-який час: Зеленський дав оцінку погрозам РФ

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти