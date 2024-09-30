Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: Forbes розкрило іронічний провал РФ

Війська РФ не змогли пройти через власні протитанкові пастки і хвилю потужних ударів ЗСУ безпілотниками, пише Forbes.

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Росіяни застрягли у власних пастках під час атаки на Пльохово / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео 129-ї бригади Територіальної оборони

Російські війська, ймовірно, з інтернаціональної бригади "П'ятнашка", зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Пльохово, яке було звільнене в рамках Курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку. Про це пише Forbes.

Провальна атака РФ, що сталася наприкінці минулого тижня, була спрямована на захоплення Пльохово. Журналісти зазначили, що неподалік від цього населеного пункту російські війська облаштували дві основні оборонні споруди: протитанкові пастки та піхотні траншеї.

"Атака не просто провалилася — вона провалилася найіронічнішим чином. Російська колона застрягла в протитанкових пастках — траншеї та смузі бетонних перешкод, які росіяни спорудили перед українським вторгненням під Курськ на початку серпня", - йдеться у матеріалі. відео дня

Росіяни не змогли пройти через власні протитанкові пастки і хвилю потужних ударів ЗСУ безпілотниками. Український журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі повідомив 29 вересня, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади Територіальної оборони провели успішну операцію, внаслідок якої "наші воїни дали урок російським окупантам та їх техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога".

Як зазнасає видання, заслуга російських інженерів, які побудували укріплення біля Плехово, полягає в тому, що ці оборонні споруди спрацювали. Вони змогли сповільнити російський штурм достатньо довго, щоб українські захисники могли розгорнути свою вогневу міць.

"Проте те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, навряд чи стало втішенням для російських військ, які, зрештою, самі потрапили в цю пастку", - додали журналісти.

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Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, штурмові дії ЗСУ продовжилися в Глушківському районі Курської області 26 вересня. Проте підтверджених даних про нове просування не було.

Також для витіснення українських сил з території Курщини агресор стягує підрозділи та нарощує своє угруповання. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що російському командуванню потрібно провести багато заходів з бойового злагодження, тому цього недостатньо для успішної операції.

Як повідомляв Главред, у Курській області українські Сили оборони провели успішну операцію, під час якої взяли в полон російських військових.

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