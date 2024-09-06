РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ: в ISW розкрили загрози

Аналітики вважають, що країна-агресорка Росія могла перекинути роту 15 мотострілецької бригади з Покровського напрямку на Курщину.

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РФ перекинула війська з Покровська / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Аналітики ISW повідомили, що Москва могла перекинути частину сил із Покровського напрямку на Донеччині на Курщину. А це означає, що ворогові не вдалося убезпечити свої сили на пріоритетному для нього напрямку.

"За повідомленнями, російські війська перекинули до Курської області частини 56 повітряно-десантного полку, а також 11 та 83 бригад ПДВ. Російське військове командування значною мірою покладається на військовослужбовців строкової служби, регулярні та нерегулярні війська, перекинуті з менш пріоритетних секторів України, таких як північ Харківської області, для проведення оборонних операцій у Курській області", - пишуть у звіті ISW.

Аналітики звернули увагу: малоймовірно, що цих сил буде достатньо для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, якщо ЗСУ оберуть оборону. Тож ворог перекинув сили з найголовнішого для себе напрямку.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

"Російське військове командування, можливо, також передислокувало щонайменше роту 15-ї мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ) з Покровського напрямку в середині серпня 2024 року. Передислокація частин ЦВО, які, як повідомляється, мають завдання завершити захоплення Покровська, свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції від впливу української операції, попри заяви Путіна", - йдеться у матеріалі.

Завдяки операції на Курщині ЗСУ поставили під сумнів контроль Росії над ініціативою на всьому театрі військових дій в Україні. Але Путін применшує ці наслідки.

Під час свого виступу на Східному економічному форумі 5 вересня він заявив, що наступальні операції Росії на "ключових напрямках" на Сході України не зупинилися. Головною метою для Кремля, як і раніше, залишається захоплення решти Донбасу.

Ба більше, російський диктатор стверджував, що Київ хотів розколоти російське суспільство, але натомість росіяни об'єдналися ще більше, і навіть більш охоче підписують контракти на військову службу.

"Заяви Путіна про те, що вторгнення в Курську область не мало жодних оперативних наслідків, очевидно, не відповідають дійсності. Українська операція в Курській області мала наслідки по всьому театру воєнних дій, і ці наслідки, ймовірно, продовжать впливати на російські наступальні та оборонні можливості і після завершення наступу на Покровськ", - підсумовують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції та назвав "найгарячішу" точку на фронті. Він вважає, що Курська операція може вплинути на ситуацію на Покровському та Торецькому напрямку.

Олег Жданов розкрив, чому РФ не знімає війська з фронту для захисту Курська. Росія намагається закрити прогалини за рахунок строковиків, що викликає соціальне невдоволення, але строковики завжди були болючою темою для Путіна.

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