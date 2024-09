РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ: в ISW розкрили загрози

Аналітики ISW повідомили, що Москва могла перекинути частину сил із Покровського напрямку на Донеччині на Курщину. А це означає, що ворогові не вдалося убезпечити свої сили на пріоритетному для нього напрямку.

Аналітики звернули увагу: малоймовірно, що цих сил буде достатньо для того, щоб витіснити українські війська з Курщини, якщо ЗСУ оберуть оборону. Тож ворог перекинув сили з найголовнішого для себе напрямку.

"Російське військове командування, можливо, також передислокувало щонайменше роту 15-ї мотострілецької бригади (2-га загальновійськова армія, Центральний військовий округ) з Покровського напрямку в середині серпня 2024 року. Передислокація частин ЦВО, які, як повідомляється, мають завдання завершити захоплення Покровська, свідчить про те, що російське військове командування не змогло повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції від впливу української операції, попри заяви Путіна", - йдеться у матеріалі.

Завдяки операції на Курщині ЗСУ поставили під сумнів контроль Росії над ініціативою на всьому театрі військових дій в Україні. Але Путін применшує ці наслідки.

Під час свого виступу на Східному економічному форумі 5 вересня він заявив, що наступальні операції Росії на "ключових напрямках" на Сході України не зупинилися. Головною метою для Кремля, як і раніше, залишається захоплення решти Донбасу.

Ба більше, російський диктатор стверджував, що Київ хотів розколоти російське суспільство, але натомість росіяни об'єдналися ще більше, і навіть більш охоче підписують контракти на військову службу.

"Заяви Путіна про те, що вторгнення в Курську область не мало жодних оперативних наслідків, очевидно, не відповідають дійсності. Українська операція в Курській області мала наслідки по всьому театру воєнних дій, і ці наслідки, ймовірно, продовжать впливати на російські наступальні та оборонні можливості і після завершення наступу на Покровськ", - підсумовують аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.