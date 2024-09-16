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Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів

Яна Ставська
16 вересня 2024, 16:37
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Евакуація пов'язана із загрозою прориву українських військ. Однак офіційно місцеві чиновники це не коментують.
Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів
ЗС РФ знову загрожує оперативне оточення / Колаж Главреда. Фото: ASTRA, російські військові пабліки

Попри заяви офіційних пропагандистів Кремля про те, що під Курськом російські війська тримають ситуацію під контролем і "вибивають противника", місцева влада оголосила термінову евакуацію одразу двох районів.

Йдеться про Рильський і Хомутовський райони, пише видання ASTRA.

Населені пункти, звідки проводитиметься евакуація, розташовані за 15 км від російсько-українського кордону.

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Координуватимуть евакуацію місцеві силовики і дружинники курського центру "Патріот".

За даними видання ВЧК-ОГПУ, евакуація щонайменше Рильського району пов'язана із загрозою прориву ЗСУ.

"ЗСУ щодня ведуть бойові дії в районі Рильського району Курської області, і ймовірність прориву цього рубежу досить висока. Саме у зв'язку з цим, за словами джерела, ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів", - ідеться в повідомленні.

Глава Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що російські війська близькі до "деяких оперативних оточень" на Курському напрямку.

Курська область - останні новини

Раніше Defense Express писав, що українські військові розпочали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

За даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Путі і Мєдвєжого.

Як уточнювало видання Forbes, українські танки увійшли до Веселого не пізніше суботи, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на ймовірне місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її із землею.

Нагадаємо, щоб "вибити" ЗСУ з Курської області, країна-агресорка РФ зібрала угруповання чисельністю 40 тисяч осіб. Однак російські окупанти діють нераціонально на цьому напрямку, тому для витіснення українських воїнів їм потрібно 80-100 тисяч осіб, упевнений генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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