У Сумах прогриміли вибухи: росіяни піднімали тактичну авіацію

В Україні прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Росія піднімала в небо тактичну авіацію.

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Вибухи у Сумах 25 квітня - усі подробиці / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН

У четвер, 25 квітня, під час оголошеної повітряної тривоги російські війська завдали удару керованим авіаційним боєприпасом (КАБ) по Сумах.

Повітряна тривога 25 квітня - мапа

Сьогодні у місті Київ та низці областей щонайменше тричі оголошували повітряну тривогу, зокрема через загрозу ракетного удару і застосування Росією бомб по прикордонних регіонах.

Мапа тривог в Україні станом на 15:30 / Скріншот Главреда

Вибухи в Сумах - усі подробиці

Окупанти завдали удару по обʼєкту інфраструктури у місті Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ), про що повідомила ОВА.

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Наслідки атаки ворога місцева влада не уточнює.

"Сьогодні, 25 квітня, ворог застосував КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні ОВА.

Водночас містян попередили про зміну деяких маршрутів електротранспорту.

Напередодні вибухів у Сумах Повітряні сили простежували активність російської тактичної авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Вибухи у Сумах - ситуація у місті та області

Російські окупанти не припиняють бити по прикордонних регіонах України, зокрема Сумській області. Ворог переважно застосовує проти цивільних та критичної інфраструктури керовані авіаційні боєприпаси.

Так, 11 квітня росіяни поцілили в ТЕЦ міста.

Наступного дня, після чергової повітряної атаки на міську інфраструктуру, постраждало щонайменше дві людини.

19 квітня РФ випустила по Конотопу Сумської області ракети, які перетнули повітряний простір Чернігівщини. Під ударом знову опинилась цивільна інфраструктура.

Застосовує противник по області і "Шахеди". 13 березня один з іранських дронів-камікадзе вгатив по багатоквартирному будинку, були жертви серед мирного населення.

Експерти пояснюють ці удари спробою Путіна створити так звану санітарну зону в Україні - непридатну для життя; відповідно - зі знищеною інфраструктурою. В цьому контексті аналітики вказують, що зберігається загроза ворожого наступу як для Сумщини, так і для Харківської і Чернігівської областей.

КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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