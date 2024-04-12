Вибух чуло все місто, почалась пожежа: росіяни скинули авіабомбу на Суми

Російські окупанти атакували Сумщину керованими авіаційними бомбами. Про це повідомили у Повітряних силах України та попередили про небезпеку.
Згодом у Сумах пролунав потужний вибух. Місцеві жителі побачили величезний стовп диму, почалась пожежа. На місце прибули всі необхідні служби.
У Сумській ОВА зазначили, що росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі міста.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про щонайменше двох постраждалих - чоловіка та жінку. У них порізи та контузія. Про це заявив в.о. міського голови Артем Кобзар, повідомляє Суспільне. Вже відомо про те, що внаслідок вибуху було пошкоджено близько 100 вікон у багатоповерхівках.
У Сумській ОВА додали, що росіяни вдарили по заводу у Сумах та житловому сектору міста. За попередніми даними кількість постраждалих зросла до трьох людей.
"Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано співробітниками ДСНС. Крім того, пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках", - йдеться у повідомленні.
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - останні новини
Нагадаємо, вдень 11 квітня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив "приліт", а після цього сталося ще кілька вибухів.
Також вдень 11 квітня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок удару загинули 4 цивільні особи, ще 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі, а також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.
Як раніше повідомляв Главред, у результаті масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області та нанесли удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, що призвело до складної ситуації з електропостачанням.
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