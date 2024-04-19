На Сумщині прогриміла серія потужних вибухів: РФ вдарила по інфраструктурі

У Конотопі пролунали вибухи, в області оголошена повітряна тривога через загрозу застосування окупантами ракет.

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У Конотопі на Сумщині пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

У вечір п'ятниці, 19 квітня, у Сумській області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Вибухи пролунали у Конотопі та Сумах. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає Суспільне.

"У Конотопі було чути звук вибуху", - написав Семеніхін.

Пізніше міський голова Конотопу уточнив, що на Сумщині працювали сили протиповітряної оборони.

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Місцеві чули щонайменше два вибухи. Перший вибух стався близько 22:01 у Конотопі. Через декілька хвилин було зафіксовано ще один вибух у місті Суми.

Повідомлення у місцевих Telegram-каналах про вибухи у Сумах / Фото: скріншот

У Повітряних Силах повідомили, що зафіксували ракету на Сумщині, яка рухалась в напрямку Чернігівщини.

Російські окупанти вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення області. На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали", - додали у ОВА.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні 19 квітня - деталі

Нагадаємо, вдень 19 квітня, у Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також про вибухи в Одесі повідомляли вранці. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Також РФ вдарила ракетами по центру Дніпра. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок, відомо про загиблих та поранених цивільних.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині. Вісля удару він наголосив на тому, що окупанти мають відповідати за свій терор.

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