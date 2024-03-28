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Сумська область під загрозою: експерт розкрив, як Путін може створити "санітарну зону"

Юлія Закрепа
28 березня 2024, 02:15
Путін акцентує увагу на тому, що масштаб цих "зон", мовляв, має бути таким, щоб Російській Федерації не загрожувала натівська зброя.
Сумська область під загрозою: експерт розкрив, як Путін може створити 'санітарну зону'
Росія може повторити наступ на Сумщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: google.maps

В інтерв'ю Главреду колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про створення так званих санітарних зон на території України. Експерт пояснив, чи існує в цьому контексті загроза масштабних ворожих наступів на Харківську, Сумську, Київську та Чернігівську області.

"Ми вже зараз спостерігаємо процес створення Росією буферної або "санітарної зони". Останніми днями росіяни активно використовують артилерію та авіацію для нанесення ракетно-бомбових та авіаційних ударів по території Сумської області. Противник буквально зрівнює із землею все наше прикордоння, намагаючись примусити місцевих жителів назавжди залишити ці райони. І коли Путін говорить про створення "санітарних зон", йдеться саме про такі дії", - заявив Селезньов.

Однак, експерт зазначив, що складно зрозуміти, про який формат, розміри та площі "санітарних зон" говорять росіяни.

"Той самий Путін акцентує увагу на тому, що масштаб цих "зон", мовляв, має бути таким, щоб Російській Федерації не загрожувала натівська зброя, яка перебуває на балансі української армії. Це кілометри, десятки чи навіть сотні кілометрів? Поки що незрозуміло. Плани Путіна можуть бути будь-якого формату і масштабу: ми ж пам'ятаємо, як він мріяв про Київ за 3 дні й окупацію всієї України за три тижні. Проте повномасштабна війна триває вже третій рік поспіль, а якщо говорити загалом, російсько-українська війна триває 11-й рік", - пояснив Владислав Селезньов.

Він вважає, що потрібно абсолютно раціонально оцінювати заяви Путіна і орієнтуватися на власні ресурсні можливості, щоб системно і методично знищувати противника, який зі зброєю увірвався на нашу землю.

"Нам потрібно шукати варіанти, як протистояти авіаційним та артилерійським атакам ворога. Ми потребуємо потужних артилерійських знарядь із високоточними снарядами, щоб вони були максимально ефективні в рамках контрбатарейної боротьби та артилерійських дуелей", - наголосив експерт.

Дивіться відео, в якому Владислав Селезньов зробив прогноз про мобілізацію в Росії:

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Нагадаємо, що експерт сказав прямо, що запланував ворог на Сумщині. Російські окупанти постійно обстрілювали мінометами та артилерією прикордонні населені пункти Сумської області. Ворог хоче налякати мешканців прикордонних територій, щоб розбалансувати державу та області.

Військовий експерт попередив про масований удар РФ. Країна-агресор РФ зробила паузу в ракетних ударах, що дало можливість окупантам накопичити ракети і підготуватися до масованого обстрілу України. Ворог накопичив близько 100 ракет.

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