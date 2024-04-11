Росіяни вдарили КАБами по Сумах: поцілили в ТЕЦ

У четвер, 11 квітня, російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по критичній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
За даними Сумської ОВА, після 16:00 Росія скинула авіабомбу на місцеву теплоелектроцентраль. На місці удару працюють всі необхідні служби.
"Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються", - зазначили в ОВА.відео дня
Крім цього, з ствольної артилерії ворог здійснив обстріл Есманської громади в Шосткинському районі Сумщини.
"Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні", - додали у відомстві.
Що таке КАби?
Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.
Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.
Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - останні новини
Нагадаємо, вдень 11 квітня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив "приліт", а після цього сталося ще кілька вибухів.
Також вдень 11 квітня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок удару загинули 4 цивільні особи, ще 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі, а також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.
Як раніше повідомляв Главред, у результаті масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області та нанесли удари по енергетичній інфраструктурі Харкова, що призвело до складної ситуації з електропостачанням.
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