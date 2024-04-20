Загроза атаки на Харків і Суми: біля кордонів десятки тисяч штурмовиків РФ - експерт

Паніка посилюється після повідомлень про формування у ЗС РФ групи військ "Північ", пояснив Олександр Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-ataki-na-harkov-i-sumy-u-granic-desyatki-tysyach-shturmovikov-rf-ekspert-10559291.html Посилання скопійоване

Олександр Коваленко оцінив загрозу наступу / Колаж: Главред, фото: Facebook О. Коваленка, 22-га ОМБр

Російські окупанти розганяють ІПСО з метою змусити повірити в найближчий наступ на Харків, проте військових з'єднань, здатних на таку операцію, біля кордонів сформовано не було.

Як пише військовий експерт Олександр Коваленко у своєму Telegram, паніка посилюється після повідомлень про формування у ЗС РФ групи військ "Північ".

Експерт нагадує, що військове угруповання РФ "Північ" уже третій рік перебуває біля північних кордонів України, і в його завдання входить прикриття кордону.

відео дня

За його даними, особовий склад угруповання "Північ" становить близько 49,5 тисяч осіб. Танків - близько 400 одиниць, ББМ - близько 900 одиниць, ствольної артилерії - близько 1 000 систем, РСЗВ - понад 100 одиниць.

"М'яко кажучи, угруповання і близько не те, щоб починати наступ на Харків або Суми. Так, це дещо більший склад, ніж місяць тому, але це все зосереджене вздовж кордону протяжністю понад 750 км", - підкреслив аналітик.

Незважаючи на те, що противник може посилити з'єднання додатковими підрозділами, однак цього все одно буде недостатньо для проведення масштабної військової операції. На його думку, угруповання РФ "Північ" може виконувати диверсійну та терористичну діяльність - обстріли прикордоння, проникнення в прикордонну зону, мінування цих територій.

"Тому, без панічних настроїв. Але ризиків і загроз від окупантів, особливо в питаннях терору і диверсій це, на жаль, не знижує", - додав Коваленко.

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред