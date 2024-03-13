'Шахед' вдарив у багатоквартирний будинок у Сумах: є жертви

На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. За попередніми даними, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

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Дрон зруйнував кілька поверхів п'ятиповерхівки в Сумах / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

У ніч на 13 березня російські окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед". Один із них влучив у багатоквартирний будинок.

Як повідомляє Сумська ОВА в Telegram, на місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.

Судячи з фото, зруйновано кілька поверхів п'ятиповерхівки.

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Вранці 13 березня у Сумській ОВА уточнили, що внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, за попередніми даними, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

"З-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі", - йдеться у повідомленні.

"Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", - додали в ОВА.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака РФ на Кривий Ріг

12 березня РФ вдарила по будинках у Кривому Розі. Одна з ракет прилетіла прямо в 9-поверховий багатоквартирний будинок, інша - у дах 5-поверхового житлового будинку. Загалом у Кривому Розі було 3 влучання. У будинках є руйнування.

Унаслідок російського ракетного удару десятки людей поранені, серед них - дев'ятеро дітей. Три людини загинули.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відчує на собі удар у відповідь.

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