Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

Головне:

На двох пляжах одесі виявлено плями, схожі на нафтові

На берег викинуло загиблих птахів

Додаткову інформацію обіцяють надати після отримання висновків експертів

У середу, 24 грудня, на узбережжі Одеси зафіксували ймовірне забруднення поблизу пляжів Дельфін та Ланжерон.

Там виявлено плями, які схожі на нафтові, а також загиблих птахів. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Наразі розмір плям та їх походження встановлюються. На місце вже виїхали представники представники екологічної інспекції, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Катастрофи танкерів РФ в морі - що відомо

Як повідомляв Главред, Чорне море на межі екологічної катастрофи через аварії російських танкерів. У ніч на 17 грудня російське судно "Волгонафта 109" подало сигнал лиха. Там стався прорив одного з вантажних резервуарів, що призвело до витоку мазуту. Протягом двох днів у районі Керченської протоки вже третій танкер, завантажений нафтопродуктами, зазнав аварії.

Раніше стало відомо про чергову смертельну катастрофу біля берегів Криму. Стало відомо, що в Керченській протоці зазнали лиха відразу два танкери РФ – "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239".

Згодом експерт Андрій Клименко озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі. Танкери мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море, пояснив він.

Через деякий час і у ВМС назвали справжню причину катастрофи. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру.

