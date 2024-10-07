У РФ гігантські втрати бронетехніки: на сході ЗСУ 'перемололи' 5 дивізій – ISW

Особливо важкими втрати РФ виявилися влітку 2024 року, коли російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки.

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ЗСУ знищують бронетехніку РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

На Покровському напрямку, за останній рік, армія країни-агресора РФ втратила щонайменше п'ять дивізій танків і бронемашин, повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Як уточнюється в повідомленні ISW, йдеться про період із жовтня 2023 року, коли РФ пішла на захоплення Авдіївки. Він також охоплює активізацію наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року.

Уточнюється, що за цей період часу армія РФ втратила понад 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області. Серед втрат РФ за цей час:

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539 танків;

1 020 бойових машин піхоти.

Військові аналітики зазначають, що особливо важкими втрати виявилися влітку 2024 року, коли російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки та в інших районах Донецької області.

Силам оборони України вдалося знищити 381 танк і 835 бронемашин РФ. Росія втратила 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню, 11 артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Аналітики зазначили, що ці дані можуть бути заниженими, оскільки не всі втрати російської техніки було зафіксовано візуально, тому фактичні цифри, ймовірно, ще вищі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося про те, що російські війська намагаються повністю захопити Донецьку область і вже перебувають за 7 кілометрів від Покровська. За словами голови військової адміністрації Сергія Добряка, близько 80% критичної інфраструктури міста знищено або пошкоджено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська. Юліан Рєпке повідомив, що армія РФ розширила свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни мешкало приблизно 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр із довоєнним населенням у 200 осіб.

Як повідомлялося раніше, окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених. Російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що в Покровському районі.

/ Инфографика: Главред

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