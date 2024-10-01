Окупанти на Покровському напрямку розстріляли українських полонених - ОГП

За фактом чергового воєнного злочину армії РФ розпочато розслідування.

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Цей розстріл став наймасовішим випадком страти воїнів ​​​ЗСУ на лінії фронту / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

1 жовтня з'явилася інформація про ймовірний розстріл 16 українських бійців, яких окупаційні війська країни-агресора Росії взяли у полон. В офісі Генерального прокурора прокоментували цей воєнний злочин ворога.

Попередньо, за даними ЗМІ, російські військовослужбовці позбавили життя українських військовополонених в районі населених пунктів Миколаївка і Сухий Яр, що у Покровському районі.

Хоча українські військові спокійно вийшли з лісопосадки та вишикувалися у шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь, а поранених з ознаками життя добивали впритул.

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Такі дії кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин, який порушує Женевську конвенцію. Тому за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування.

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - прокоментував Генеральний прокурор Андрій Костін.

Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Воєнні злочини російських окупантів в Україні

З початку повномасштаного вторгнення окупанти неодноразово порушували міжнародні правила і закони війни. Нещодавно військовослужбовці країни-агресора Росії розстріляли українських військовослужбовців на Торецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти на Запорізькому напрямку також розстрілюють українських полонених, а також знищують своїх бійців, які не мають мотивації воювати.

Росія не дотримується норм міжнародного права і тоді, коли повертає в Україну тіла загиблих українських військових. Родини військовополонених повідомляли, що полеглих воїнів передають без внутрішніх органів.

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