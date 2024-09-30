РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська: скільки кілометрів залишилося до міста - BILD

Російські окупанти перебувають в 9 кілометрах від Покровська та змогли захопити ще 2 населені пункти, вказує аналітик.

https://glavred.net/ukraine/rf-zahvatila-eshche-2-sela-vblizi-pokrovska-skolko-kilometrov-ostalos-do-goroda-bild-10601327.html Посилання скопійоване

Російські війська просунулись поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська захопили два села на Покровському напрямку, наблизившись на 9 км до Покровська Донецької області. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, збройні сили РФ розширили свій плацдарм, просунувшись на північ і захопивши село Крутий Яр, де до війни проживало близько 100 осіб, а також сусіднє село Красний Яр з довоєнним населенням у 200 осіб.

"Російська армія вторгнення захопила Красний Яр і Крутий Яр за 9 км на схід від Покровська", - повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. відео дня

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у селищі Селидове Донецької області російські військові використовують тактику малих груп із живучістю лише 5-10%, як повідомляє BILD. У ці штурмові групи входять 50-100 осіб, які збираються разом, щоб підійти до околиць селища, закріпитися і продовжити атакувати.

Експерт Олександр Коваленко зазначив, що Росія може розпочати нову хвилю наступу на Покровськ, залежно від ситуації на флангах.

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде зазначив, що при наближенні ворога до Покровська, бої за місто можуть бути коротшими, ніж під час битви за Бахмут.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред