Росіяни за 7 км від міста: ще один населений пункт у великій небезпеці

Російські окупанти постійно знищують Покровськ КАБами та іншою зброєю.

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Росіяни вже за 7 кілометрів від Покровська / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область. Вони поступово просуваються і вже перебувають за 7 кілометрів від міста Покровськ. Про це заявив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє Радіо Свобода.

Він акцентував на тому, що Покровськ постійно перебуває під ворожими обстрілами. Окупанти знищили або пошкодили близько 80% критичної інфраструктури.

"Тільки вчора було два обстріли. Це шість КАБів. О 10:30 гатили по центру міста, на жаль, у нас чотири поранених – два за перший обстріл. І о 23:00 також було три КАБи і також були поранені. Це цивільна інфраструктура, як завжди, критична інфраструктура, вже майже її немає. Там майже на 80% пошкоджена або зруйнована. Ворог залишає нас без світла, без води, без газу. Тобто, скажемо так, готують нас до зими", – сказав Доряк. відео дня

Зазначається, що у місті досі залишаються 13 тисяч людей, з яких 94 - діти.

Ситуація на Покровському напрямку - головні новини

Війська РФ уже не можуть швидко просуватися в напрямку Покровська, сказав командир 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" майор Юрій Гарькавий. Інтенсивність атак знизилася, проте ворог все одно наступає.

РФ захопила ще 2 села поблизу Покровська, вважають журналісти Bild. Окупанти наблизилися на відстань у 9 кілометрів від міста. Росіяни захопили села Крутий Яр і Красний Яр, тим самим розширивши свій наступ.

На Заході оцінили загрозу штурму Покровська після окупації Вугледара: зокрема, журналісти The Times написали, що такий сценарій малоймовірний, оскільки тоді загарбникам доведеться здійснити маневр на відкритій місцевості на відстані 30 км.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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