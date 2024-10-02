Вихід ЗСУ з Вугледара. Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки

Два роки Україна утримувала Вугледар під тиском РФ. Як захоплення міста позначиться на полі бою - розбирався Главред.

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ЗСУ вийшли з Вугледара / Колаж Главреда

У середу, 2 жовтня, у ЗСУ підтвердили вихід українських військових із Вугледара - це місто за 57 км від Донецька. Наступ на цій ділянці фронту росіяни вели майже з перших днів після захоплення Волновахи в лютому 2022 року. З квітня він став одним із вузлів оборони нашої армії на півдні Донецької області.

Усі штурмові дії на Вугледарському напрямку закінчувалися для росіян однаково - великими втратами. Восени 2023 року особливо "відзначилася" 155-та бригада ЗС РФ, яку розгромили українські захисники. Росіянам знадобився майже рік, щоб перейти від атак "в лоб" до атак по флангах, намагаючись у такий спосіб ще й узяти ЗСУ в оточення.

Главред розбирався, як на перебіг бойових дій вплине вихід ЗСУ з Вугледара і чи є загроза захоплення Запоріжжя і Дніпра.

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Чому Вугледар такий важливий і для України, і для РФ

Вугледар розташований на висотах серед голого степу і критично залежить від трьох логістичних шляхів - до села Костянтинівка на північному сході, до Богоявленки на північ і до Великої Новосілки на захід. У вересні російською армією було перерізано дві траси.

Слід зазначити, що за 18 км від міста проходять залізничні колії, які Росія використовує для перекидання військ і техніки на Південь України по лінії Донецьк-Волноваха.

Вугледар - все про місто / Інфографіка: Главред

І поки ЗСУ були у Вугледарі, українські військові мали можливість тримати цю залізничну лінію під вогневим контролем.

Тобто Вугледар був шансом для Києва в майбутньому перерізати "сухопутний коридор" до Криму територією українського Приазов'я. З чим згоден і колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Втрата Вугледара, з одного боку, критичний епізод, а з іншого ми втрачаємо можливість вогневого контролю за ключовою залізничною станцією на Донеччині - Волновахою. За таких умов ми не зможемо контролювати рух ворожих ешелонів, а це створює певні можливості для переміщення вантажів військового значення на півдні Донеччини і, відповідно, на півдні Запорізької області", - пояснив Селезньов у коментарі Главреду.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником Кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі та переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі у 2014 році був призначений керівником прес-центру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період із листопада 2014 до 2017 року - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився із ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Як розвивалися події у Вугледарі останній місяць

Новий масований наступ на Вугледар фактично розпочався у вересні - коли окупантам вдалося захопити село Пречистівка, форсувати річку Кашлагач і швидко обійти місто із західного боку. 58-та мотопіхотна бригада ЗСУ і резерви не змогли впоратися з натиском ворога, писав тоді DeepState.

Сил узяти підрозділи ЗСУ в "котел" аж від Курахового росіянам не вистачило.

Усі ці роки оборону Вугледара утримувала 72 окрема механізована бригада ЗСУ. Але бійці були виснажені після дворічних боїв без ротації. Перші повідомлення про відхід 72-ї бригади з'явилися ще в середині вересня в ЗМІ.

Напередодні, 1 жовтня, в Мережі було оприлюднено кадри з російським триколором у різних районах знищеного міста. Того ж дня аналітики констатували захоплення населеного пункту ЗС РФ.

Росіяни у Вугледарі / Фото: DeepState

У повідомленні ОСУВ "Хортиця" пізніше зазначалося, що рішення покинути Вугледар було ухвалено, зокрема, виходячи з того, що оборона ЗСУ була "виснажена" після того, як росіяни перекинули нові резерви для флангових ударів.

Чи є ризики для Запоріжжя і Дніпра?

За найнесприятливіших умов створюються умови для просування росіян на Курахове - українському гарнізону загрожуватимуть атаки не тільки зі Сходу, а й з Півдня, зазначив Владислав Селезньов.

Але експерт не вважає, що захоплення Вугледара незворотно призведе до захоплення Запоріжжя чи Дніпра. Очевидно тільки те, що ситуація на Півдні загострюється.

"Для Запоріжжя і Дніпра з Вугледара далеченько, оскільки є і ближчі точки. Відстань до лінії зіткнення від цього обласного центру менше 30 км, а отже, втрата Вугледара точно не призведе до втрати Запоріжжя. Однак те, що ситуація на півдні загострюється - очевидно. Ворог активізувався в напрямку Приютного, Урожайного, і кількість бойових зіткнень на півдні Запорізької області зростає", - сказав аналітик.

Вугледар зруйнований російською армією / Фото: 72 ОМБР

Ключовий фактор - це ресурси, додав Селезньов. Усю картину найближчих боїв буде видно для експертів за тиждень.

"Я не знаю скільки ресурсів залишилося у ворога, але свого часу Буданов говорив, що ресурсів РФ вистачить для проведення активних наступальних кампаній до 7 жовтня. Ще 5 днів - і ми зрозуміємо, чи справді закінчаться ресурси і ворог буде змушений узяти оперативну паузу, чи він усе-таки знайшов додаткову силу, щоб проводити наступальну кампанію восени", - пояснив Селезньов.

Навряд чи війська РФ одразу підуть на Дніпро чи Запоріжжя, своєю чергою, підкреслив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, більш імовірно, що росіяни будуть виконувати політичне завдання Кремля щодо захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах.

"Я би поки що взагалі не ставив питання про похід росіян на Дніпропетровщину. Як і в найближчий місяць зарано вести розмови про оборону Покровська", - зауважив він у коментарі Главреду, пояснивши, що для цього у РФ просто бракує вільних резервів.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Де далі йтимуть найтяжчі бої

Загарбання Росією Вугледара на зараз не становить прямої загрози безпосередньо Покровську. Але Олег Жданов очікує загострення на Курахівському і Покровському напрямках.

"Про серйозні наслідки для Покровська я б поки що не говорив – там ще є лінія оборони, і до нього ще далеко. Але погіршення ситуації на Курахівському і Покровському напрямках я все ж очікую, тому що зараз російське командування може ухвалити рішення про послаблення тиску на Времовському оперативному напрямку", - сказав він у коментарі Главреду.

Швидкому перекиданню військ сприятиме полегшення логістики через Волноваху-Донецьк.

Адже Вугледар росіяни взяли, нас вони відсунули, артилерія наша не дістає, тільки реактивна (артилерія, - Главред) і ракети. А це означає, що можна буде перекидати частину сил і військ на Курахівський і Покровський напрямок. Причому найбільш імовірно, що перекидання військ буде саме на Курахівський, тому що він знаходиться поруч і перекидання військ туди може тривати буквально декілька діб", - зауважив він.

Захоплення Курахового, зазначив Жданов, дасть росіянам змогу вирівняти фронт і зробити свою логістику залізницею повністю безпечною до Волновахи, після чого в них може відкритися можливість рухатися на північ, в бік Покровська, відсікаючи наші війська вздовж адміністративного кордону Донецької області.

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