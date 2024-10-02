Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

Сили оборони України ліквідували рекордну кількість російських окупантів під час спроби ворога контратакувати у Вовчанську, зазначили в ОТУ "Харків".

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ЗСУ знищили рекорду кількість росіян на одному з напрямків / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ситуація на Харківському напрямку бойових дій залишається складною. Росіяни активізували наступальні операції в районі міста Вовчанськ. Зокрема, в ході штурму агрегатного заводу Сили оборони України знизили значну кількість окупантів. Про це в ефірі "Апостроф TV" повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

За його словами, 30 вересня в ході російського контрнаступу у Вовчанську противник залучив 20 одиниць техніки та понад 100 осіб особового складу.

"Техніка була знищена або пошкоджена. І так само дуже відчутних втрат було завдано в живій силі противника. Сьогодні він також продовжує штурмові дії, але зменшує інтенсивністю продовжує наступальні дії як в самому Вовчанську, так і в прилеглих населених пунктах", - зазначив він.

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Саранцев відзначив, що таку велику кількість російських окупантів в рамках одного штурму на Вовчанському напрямку було знищено чи не вперше.

"Принаймні за моє перебування тут вперше число загиблих з ворожого боку перевищило число поранених. Тобто це говорить про те що вогневе враження було дуже потужним, противник навіть не встиг евакуювати поранених. Тобто ці люди були приречені. Всі вони загинули. Понад 135 окупантів вчора вбиті саме от на підступах до агрегатного заводу, куди вони намагалися просунутись на техніці під прикриттям важкої броньованої техніки", — розповів Саранцев.

За його словами, таку кількість особового складу та бронетехніки противника було уражено артилерією, FPV-дронами.

"У противника просто не було ніякого шансу", - сказав він.

Військовий зазначив, що втрата Вовчанського агрегатного заводу для росіян має переважно символічне значення. Проте окупанти почали активніше використовувати різні види озброєння — від артилерії та важких вогнеметних систем до керованих авіаційних бомб.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Бої у Вовчанську - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, через тиждень після зачистки Вовчанського заводу українськими силами російські війська спробували провести масштабну контратаку із застосуванням техніки, але вона завершилася катастрофою, повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

За словами генерала Миколи Маломужа, українські сили скористалися перекиданням російських резервів для захисту Курської області та повернули контроль над заводом.

Аналітики ISW також підтвердили, що ЗСУ відновили позиції на території заводу, де росіяни перебували в блокаді кілька місяців.

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