ЗСУ підтягують резерви, йдуть бої: що відомо про ситуацію у Вугледарі - генерал

У Вугледарі тривають активні бойові дії без чітко вираженої конфігурації по місту, зазначив генерал-розвідник.

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Бої в місті Вугледар тривають - генерал розкрив подробиці / Колаж Главред, фото: УНІАН

В межах міста Вугледар на Донеччині тривають активні бойові дії. Сили оборони України продовжують завдавати потужних ударів по ворогу, однак були змушені відступити в окремих районах міста. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Я буквально вчора ввечері спілкувався з деякими керівниками 72-ї бригади та інших підрозділів. Частково дійсно в деяких центральних і окремих східних районах наші війська відійшли", - сказав він.

Експерт зазначив, що в окремих секторах українські сили утримують позиції, забезпечують відхід частини підрозділів, а також завдають потужних ударів по противнику. Одночасно ЗСУ підтягують резерви в інших секторах і атакують фланги ворога.

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"Тобто зараз ідуть бої. Бої ще чітко не визначили конфігурацію по самому місту, а тим паче щодо подальших дій Збройних сил", — додав Маломуж.

Маломуж підкреслив, що важливо зберегти життя українських військових, оскільки в місті майже не залишилося цілих будівель і укріплень.

Він також наголосив, що для подальшого просування ворогу потрібні додаткові сили, а українська сторона вже створила укріплення за Вугледаром, що дозволяє ефективно захищатися та знищувати резерви противника.

"Тому зараз факт поки що встановлений, що частково ворог володіє Вугледаром. Ми деякі райони тримаємо, тобто вулиці й окремі будівлі. Тому йде зараз боротьба на цьому напрямку. Як далі будуть розвиватися події? Це конкретно вже оперативна обстановка. Війна — тут може бути зміна протягом годин", — сказав генерал.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Бої за Вугледар - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують наступ на Вугледар і вже увійшли до міста. Про це заявив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман".

Також, за інформацією DeepState, ворог пробрався до центральної частини міста і намагається повністю захопити Вугледар.

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що українські сили мають шанс утримати місто за умови своєчасного постачання боєприпасів.

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