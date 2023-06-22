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"У Києва залишилося багато карт, щоб розіграти": у CNN назвали рецепт успіху ЗСУ

Анна Ярославська
22 червня 2023, 10:13 оновлено 22 червня, 10:18
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Києву необхідно закріпити зміну лінії фронту, причому зробити це важливо якомога швидше.
ЗСУ, війна, українські військові
Західні ЗМІ назвали рецепт успіху контрнаступу ЗСУ / фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Успіх контрнаступу ЗСУ залежить від того, чи зможуть сили оборони здивувати і перехитрити окупантів — не в запеклому ближньому бою, а на більш широкому стратегічному рівні. Ймовірно, саме тому відбувається повільний, а іноді й поступовий початок цієї першої фази відкритих операцій, пише CNN.

Останнім часом Україна робила спроби підірвати боєздатність російської армії. Це підтверджують вибухи в тилу противника - на складах пального, в штаб-квартирах і на залізничних коліях.

"Києву необхідно закріпити зміну лінії фронту, щоб підтвердити величезні інвестиції в свої сили, зроблені НАТО", — зазначають журналісти.

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І зробити це, за словами військових аналітиків, потрібно якомога швидше. За їхніми прогнозами, на постачання ЗСУ боєприпасів і техніки можуть мати серйозний вплив на вибори в Європі та США, які відбудуться в наступні два роки.

Журналісти нагадують слова президента Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

"Деякі хочуть якийсь голлівудський фільм, але насправді так не буває", — сказав він.

Проте привід для оптимізму у Києва є.

"Минулого літа тиша і глухий кут зрештою обернулися російським колапсом навколо Харкова. Відхід з Херсона також показав, що Москва тоді ще була здатна розуміти реалії та реагувати на них. Вище керівництво Путіна витягне уроки з торішніх поразок, і він, ймовірно, буде дуже емоційно ставитися до долі Криму", - пише видання.

"Але, як світ переконався, у російських збройних сил є маса проблем, а втрати жахливі, і будь-яке круте тактичне навчання не буде супроводжуватися аналогічним поліпшенням в навчанні та спорядженні. У Росії є один варіант: терпіти і сподіватися, що ця зима зміцнить її нинішню окупацію. В України попереду багато варіантів і значний надлишок ресурсів, щоб використовувати можливості, навіть коли годинник зараз голосно цокає", - резюмували журналісти.

"Бавовна" на окупованих територіях

У ніч на 22 червня було завдано ударив по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. Рух по ним зупинено.

Як пишуть росЗМІ, кілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області пошкоджені внаслидок обстрілу. Представники окупаційної "влади" заявляють, що для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

У ніч на 22 червня в районі окупованого Бердянська стався потужний вибух. Він був такої сили, що його чули за 50 км. За даними місцевих жителів, у повітря злетіла база відпочинку "Троянда", де жили російські окупанти.

У ніч на 21 червня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Феодосії прогримів вибух на залізниці. Партизани підірвали залізничне полотно біля окупованої Феодосії.

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