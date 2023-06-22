"Заграву спостерігали понад годину": під Бердянськом підірвали базу окупантів

У ніч на 22 червня в районі окупованого Бердянська стався потужний вибух. Він був такої сили, що його чули за 50 км. За даними місцевих жителів, у повітря злетіла база відпочинку "Троянда", де жили російські окупанти.
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, вибух прогримів о 1:40.
"У районі Бердянська пролунав гучний вибух, який було чути навіть за 50 км, в с. Урзуф в Маріупольському районі. Місцеві повідомляють про влучання до місця концентрації окупантів у базі відпочинку "Троянда" в с. Азовське Бердянського району. Після виникла пожежа. Заграву спостерігали понад годину", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, в ніч на 21 червня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Феодосії прогримів вибух на залізниці. Партизани підірвали залізничне полотно біля окупованої Феодосії.
Ранок 21 червня почався з вибухів і неподалік від столиці країни-агресора. РосЗМІ писали, що нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.
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