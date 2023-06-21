Партизани передали привіт гауляйтерам: у Феодосії - вибух на залізниці

Факт пошкодження залізничного полотна в окупованій Феодосії підтвердив глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов.

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Біля Феодосії підірвали залізничне полотно / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Минулої ночі в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Феодосії прогримів вибух на залізниці.

Як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram, партизани підірвали залізничне полотно біля окупованої Феодосії.

Також він він опублікував кадри інциденту.

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Дивіться відео - Партизани підірвали залізничне полотно біля Феодосії:





Факт пошкодження залізничного полотна підтвердив і глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов.

Так званий глава уряду Криму обіцяє, що протягом двох годин рух поїздів буде відновлено.

"У районі Феодосії пошкоджено залізничне полотно. Впродовж двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби", - написав він у Telegram.

Як повідомляв Главред, ранок 21 червня почався з вибухів і недалеко від столиці країни-агресора. РосЗМІ пишуть, що Нову Москву та Підмосков'я атакували невідомі безпілотники. Вибухи прогриміли близько п'ятої години ранку.

Уламки двох дронів впали поруч з військовою частиною - при підльоті до складів. У РФ заявили, що безпілотники збили військові.

Нагадаємо, вранці 4 червня в місті Джанкой в окупованому Криму прогримів потужний вибух. "Бавовна" звучала в районі аеродрому.

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