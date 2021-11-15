Зламані огорожі, тиснява та водомети: мігранти почали штурм польсько-білоруського кордону

Мігранти штурмують польсько-білоруський кордон / скріншот з відео

На польсько-білоруському кордоні частина групи іракських біженців, які перебували у стихійному таборі біля кордону, підійшла до польського пункту пропуску "Брузгі".

З польського боку мобілізовані додаткові сили особового складу, водомети та колючий дріт. Почалася сильна тиснява, біженці вже зламали частину білоруського паркану, пише "БЕЛТА".

За інформацією уряду Польщі, в даний час в прикордонній зоні на білоруській стороні кордону з Польщею знаходиться 2-4 тисячі осіб. мігрантів, з боку білоруських служб регулярно робляться спроби перетнути кордон силою і провокаціями.

читайте такожАтака мігрантами кордону Польщі і втручання РФ: Путін заявив про готовність до рішучих заходівЯк відомо, нелегальні мігранти зібралися біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон-ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.

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