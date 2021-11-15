На Заході спецслужби попередили про "високу ймовірність" вторгнення РФ в Україну - Financial Times

На Заході спецслужби попередили про "високу ймовірність" вторгнення РФ в Україну / Reuters

Співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє британське видання Financial Times.

Згідно з його інформацією, у своїх прогнозах експерти спираються не тільки на відомості про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

Побоювання країн Заходу з приводу можливої ескалації конфлікту з боку Кремля підтвердила і заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Інформація нашої (військової розвідки) збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізація ситуації в Україні цієї зими", — розповіла вона.

При цьому Маляр зазначила, що інтерпретація зібраних розвідданих вимагає подальшого обговорення і повної ясності про наміри РФ у західних спецслужб поки немає.

Реклама

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що сьогоднішні дії російської влади схожі на те, що відбувалося в 2014 році.

"Це те, що вони робили в 2014 році. Це викликає серйозні побоювання", - заявив він.

У свою чергу керівник главку розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що стягування російських військ до українського кордону може бути як підготовкою до великомасштабного вторгнення, так і спробою психологічного тиску.

читайте такожПутін відхрестився від Мінських угод і відповів на питання про плани вторгнення в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксували перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.

В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.

Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.

Інші новини: