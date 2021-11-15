Війська біля кордонів України та мігранти у Польщі: Британія закликала НАТО бути готовим до війни з РФ

Росія навряд чи піде на масштабний військовий конфлікт, проте такого сценарію виключати не можна - глава Генштабу Великобританії / Reuters

В НАТО на тлі міграційної кризи біля кордонів Польщі і побоювань про концентрацію російських військ біля України повинні бути готовими до можливої війни з РФ. Наразі такий сценарій розглядається як гіпотетичний, проте Москва в будь-якому випадку буде вести боротьбу на глобальному рівні, застосовуючи різні інструменти для досягнення цілей. Однак Росія навряд чи збирається розв'язувати великий військовий конфлікт. Про це заявив головнокомандувач збройними силами Британії Нік Картер.

Як повідомляє The Guardian, британський воєначальник напередодні своєї відставки зробив декілька заяв щодо поточної геополітичної ситуації. На його думку, наразі Росія більш небезпечна, ніж це було 8 років тому. Наращі не можна виключати можливого сценарію військового протистояння Москви і Заходу.читайте такожБританський спецназ готовий направити в Україну 600 військових на тлі побоювань вторгнення Росії - The Mirror

"Я явно сподівався, що війни з Росією не буде, і не вірив, що ця країна хоче фізичної війни, але НАТО має бути до цього готове", - сказав Картер, коментуючи кризу з мігрантами у Польщі і побоювання щодо концентрації російських військ біля України.

Глава МЗС Британії Ліз Трас раніше закликала президента РФ Володимира Путіна здійснити втручання в "ганебну кризу штучно створених мігрантів". Колишній офіцер МІ-6 Крістофер Стіл зазначив, що Москва, як вважає він, вже розглядає ситуацію як конфлікт Росії з Британією, а також її союзниками.

Коментуючи заяву Стіла, британський військовий сказав, що Росія, імовірно, розглядає протистояння в геополітичному процесі в якості безперервної боротьби і використовуватиме різні інструменти, щоб досягти своєї мети. Однак Москва навряд чи прагне до масштабного військового конфлікту.

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"Так, так, у певному сенсі я думаю, що він (Крістофер Стіл) правий. Питання, звичайно, у тому, як ви визначаєте війну. Як солдат, я схильний визначати її як фактичний акт битви, і не думаю, що у РФ цього хочуть. Ймовірно, вони мають намір спробувати досягти своєї мети більш тонкими способами", - вважає Картер.

У відповідь на питання про те, чи можлива відкрита війна НАТО і Росії, він сказав, що точно цього не знає. Однак Захід повинен бути готовим до такого розвитку подій.читайте такожОкупація Азовського моря Росією - небезпечний прецедент: на півдні України з'являться крилаті ракети Нептун

"Але ми повинні бути напоготові і переконатися, що стримування візьме гору. І, що дуже важливо, переконатися, що в НАТО існує єдність, і ми не припускаємо виникнення будь-яких прогалин у нашій колективній позиції", - підкреслив Нік Картер.

Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американського видання The Washington Post 30 листопада опублікували матеріал про те, що на Заході зафіксували перекидання військ РФ до кордонів України. Передислокація військових підрозділів була встановлена після завершення навчань Росії та Білорусі.

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Причиною пересування військ називали планові заходи противника після завершення військових маневрів РФ і Білорусі.

Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки з російськими військами і технікою, які були зроблені у Смоленській області, яка межує з Росією. На думку журналістів, це свідчить про концентрацію військ РФ біля кордонів України.

На Банковій 7 листопада заявили, що Київ сумнівається в правдивості інформації про концентрацію військ РФ біля кордонів України, оскільки Міноборони подібні відомості спростовує.

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