Великобританія готова направити до України 600 військових на тлі побоювань вторгнення Росії - The Mirror

Російські війська біля кордонів України / Reuters

Великобританія готується відправити до України орієнтовно 600 бійців спецпідрозділу на тлі побоювань, що туди можуть вдертися російські війська.

Таку інформацію оприлюднило видання The Mirror з посиланням на джерела. Перекидання військових може бути здійснено найближчим часом.

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їх спорядження упаковано, і вони готові летіти до України і або приземлитися, або стрибнути з парашутом. Вони пройшли підготовку і готові до обох варіантів розвитку подій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підготовка почалася після того, як "глави оборонних відомств і глава МІ-6 повідомили №10, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу".

Видання уточнює, що в Україну можуть бути направлені солдати 16-ї десантно-штурмової бригади, а також військовослужбовці особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS), полк спеціальної розвідки, зв'язківці, інженери і лікарі.

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Приводом для підготовки військових послужили заяви американських чиновників про те, що Росія може вдертися до України, а також повідомлення в західних ЗМІ про зосередження російської військової техніки поблизу українських кордонів.

Видання пише, що високопоставлений військовий офіцер Великобританії генерал сер Нік Картер попередив, що існує більший ризик випадкового виникнення війни між Заходом і Росією, ніж будь-коли з часів Холодної війни.

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Згодом журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і військових біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформацію щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з цього питання.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою відмовився коментувати статтю Politico про війська РФ біля кордонів України і підкреслив, що пересування військових підрозділів на своїй території є внутрішньою справою російської держави.