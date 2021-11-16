Нові трубопроводи або справа миру: Джонсон заявив про вибір, який належить зробити ЄС

Борис Джонсон пояснив, чому Британія підтримує Україну/ Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить зробити вибір між російським газом і тим, щоби відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну тому, що прихильна демократії й свободі.

Джонсон застеріг Європу від зростаючої залежності від російських вуглеводнів, виступаючи в понеділок ввечері з промовою на банкеті, організованому лордом-мером лондонського Сіті, передає The Guardian.

"Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що вибір незабаром постане між тим, чи підсісти ще більше на російські вуглеводні, які йдуть через гігантські нові трубопроводи, або заступитися за Україну і виступити на захист справи миру і стабільності, якщо ви мені дозволите так висловитися", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо бути ворожими по відношенню до Росії або що ми хочемо якимось стратегічним чином оточити або підірвати цю велику країну. Це тому, що у нас є прихильність демократії й свободі", - зауважив він.

Джонсон підкреслив, що основний упор Лондон має намір робити на взаємодії з тими державами, які поділяють його цінності. При цьому він виступив проти ізоляції РФ.

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Як повідомляв Главред, раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку й персонал біля кордонів України. Знімки було зроблено в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

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15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу ймовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

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