У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну та звинуватили Київ в "нагнітанні ситуації"

Американські ЗМІ повідомляють про нарощування російських військ біля українських кордонів / Reuters

У Москві запевняють, що не планують вторгнення в Україну. Ба більше, цього держава-агресор і ніколи начебто не збиралась робити. Про це повідомив перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський, реагуючи на матеріал агентства Bloomberg.

За його словами, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України чи когось ще". Поруч з цим він зазначив, що на своїй території Росія буде стягувати війська стільки, скільки буде потрібно, повідомляють росЗМІ.

"Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви почуєте конкретні загрози, які звучать в Україні проти Росії, проти російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність є логічним кроком у такій ситуації", – заявив Полянський.

Він, як і більшість представників Кремля, всю відповідальність у цій ситуації поклав на Україну, звинувативши в "нагнітанні ситуації". Не забув Полянський і про навчання НАТО в Чорному морі, які "виглядають дуже провокаційно".

Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Реклама

Проте в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Пізніше журналісти Bloomberg показали дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. До українського кордону звідти близько 250 кілометрів. Це той же полігон, куди навесні Росія вже стягувала свої додаткові військові сили, викликавши занепокоєння заходу.

Підкреслюється, що на відміну від весняного розгортання військ, концентрація в листопаді відбувається приховано, часто – вночі і за допомогою елітних наземних підрозділів. У Bloomberg додали, що ці дії спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яке більше не діє.