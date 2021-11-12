УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну та звинуватили Київ в "нагнітанні ситуації"

12 листопада 2021, 11:54

Розмови щодо військової загрози Україні з боку РФ тривають кілька місяців.

Російські війська
Американські ЗМІ повідомляють про нарощування російських військ біля українських кордонів / Reuters

У Москві запевняють, що не планують вторгнення в Україну. Ба більше, цього держава-агресор і ніколи начебто не збиралась робити. Про це повідомив перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський, реагуючи на матеріал агентства Bloomberg.

За його словами, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України чи когось ще". Поруч з цим він зазначив, що на своїй території Росія буде стягувати війська стільки, скільки буде потрібно, повідомляють росЗМІ.

"Це не територія України, це територія Росії. Якщо ви почуєте конкретні загрози, які звучать в Україні проти Росії, проти російської територіальної цілісності, то ви зрозумієте, що певна обережність є логічним кроком у такій ситуації", – заявив Полянський.

Він, як і більшість представників Кремля, всю відповідальність у цій ситуації поклав на Україну, звинувативши в "нагнітанні ситуації". Не забув Полянський і про навчання НАТО в Чорному морі, які "виглядають дуже провокаційно".

Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Реклама

Проте в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Пізніше журналісти Bloomberg показали дані, згідно з якими Росія стягує танки на полігон "Погоново" у Воронезькій області. До українського кордону звідти близько 250 кілометрів. Це той же полігон, куди навесні Росія вже стягувала свої додаткові військові сили, викликавши занепокоєння заходу.

Підкреслюється, що на відміну від весняного розгортання військ, концентрація в листопаді відбувається приховано, часто – вночі і за допомогою елітних наземних підрозділів. У Bloomberg додали, що ці дії спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яке більше не діє.

viber
ООН Bloomberg російські війська військова агресія РФ
Зараз ви переглядаєте новину «У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну та звинуватили Київ в "нагнітанні ситуації"». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворотГороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворот Прикмети на 9 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду Прикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в бідуПрикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Східний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік ТиграСхідний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік Тигра Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошимаКому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима
13:00

Гороскоп на завтра 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любові

12:47

Під Харковом чоловік стріляв в електриків, які приїхали відключати світло

12:46

"За 10 років подорожей я такого не бачив": у новому випуску Світу навиворіт покажуть еквадорський "борщ"

12:45

Не для людей зі слабкими нервами: медики показали моторошні фото з переповненого моргу у ПолтавіВідео

12:43

Що відбувається на білорусько-польському кордоні: росЗМІ повідомили про "прорив" мігрантівФото

Реклама
12:42

Пішов з життя Віктор Коклюшкін

12:34

У Харкові позашляховик збив дітей на переході: водієві загрожує до восьми років в'язниціВідео

12:23

У Харкові неадекват наїхав на підлітків на "зебрі" і тепер може потрапити за грати на 8 роківВідео

12:08

Українцям роздадуть субсидії на комуналку грошима: хто їх отримає

11:57

"Велике будівництво" Зеленського створює у Житомирі нову "інфекційку" для дітей

11:54

У Росії відкинули можливість вторгнення в Україну та звинуватили Київ в "нагнітанні ситуації"Відео

11:38

Карантин і стаж: чиновники розповіли, як простої фірми впливають на пільгові пенсії

11:29

З четвертої спроби: 40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміж

11:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

11:16

Україну накриє хвиля теплого повітря: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідніВідео

11:06

Кімната для новорічних іграшок та церква у будинку: Схеми з'ясували, як виглядає замок МедведчукаВідео

11:04

"Жінки люблять, щоб ними командували": мережу розлютив підручник іменитого українського професора

10:29

Pfizer, Moderna або Johnson: яка з трьох вакцин рятує від смерті від COVID-19

10:13

Кличко лякає киян "великою катастрофою", про послаблення карантину не йдетьсяВідео

10:05

Копи почали проводити техогляд на дорогах: кого перевіряютьВідео

Реклама
10:00

"Йому потрібні українські лікарі": Зеленський перед прем'єром Грузії заступився за Саакашвілі

09:51

У фаті і топлес: протеже Вакарчука блиснула чуттєвою наготою

09:27

Свята в грудні 2021: який день принесе додатковий вихідний

09:23

Кремль може прагнути до просування вглиб території України - КулебаВідео

09:17

В Україні злетіли ціни на молочку: в чому причинаВідео

08:42

На Рівненщині п'яний експрокурор "вбив" багатодітну матір і прикривається собакоюВідео

08:36

Головні модні тенденції зима 2021-2022: як одягатися в мороз і холоднечу тепло та красивоФотоВідео

08:24

Кількість жертв COVID-19 в Україні перетнула нову "червону" лініюВідео

08:14

Гороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

08:01

Черкаси в "червоній" зоні: які обмеження введені в областіВідео

07:57

У Путіна заготовлена багатоходівка, і він буде тиснути на Європу до останньогоПогляд

07:36

Крижаний прогноз погоди на Новий рік 2022: Україну серйозно заморозить, але снігу не буде

07:09

Довели до смерті й викинули: у центрі Києва на клумбі знайшли мертвого крокодилаВідео

06:50

Путін не рятуватиме Медведчука і не відчуває до свого кума жодних сентиментів – астролог

06:39

Росія за допомогою мігрантів може поглинути Білорусь і почубитися з НАТОПогляд

06:37

В РНБО пояснили, чи буде Україна відкривати вогонь, якщо мігранти з Білорусі підуть на проривВідео

05:12

Який сир можна їсти на сніданок: експерт дала відповідь і поділилася корисними рецептамиВідео

05:00

Від них тільки повніють: дієтологи назвали найшкідливіші напої при схудненні

04:52

Вчені знайшли найкращий для серця час сну

04:01

Місячний гороскоп на тиждень 15-21 листопада: розставання, обман або доленосна зустрічВідео

Реклама
03:50

Список довгожителів: 6 груп продуктів, без яких життя буде коротше

03:25

Експерт розповіла про чарівну силу горіхів і пояснила, чи потрібно їх обсмажуватиВідео

02:36

Комаровський повідав, з якої риби небезпечно готувати суші

02:05

Лікар розповіла, чи небезпечне інтервальне голодування для тіла

01:00

Баланс між задоволенням та користю: нутриціолог розкрила 3 секрети при схудненні

00:12

Прикмети на 12 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11 листопада, четвер
23:58

Вчені з'ясували, яким чином коронавірус вражає мозок людиниВідео

23:26

Газу в Україні на опалювальний сезон вистачить - ШмигальВідео

23:23

Зробіть це прямо зараз: названо три речі, які потрібно встигнути зробити до Нового року 2022Відео

23:22

Чим небезпечна для тіла середземноморська дієта - відкриття вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти