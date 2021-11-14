Україна - під загрозою: у Зеленського звинуватили РФ у міграційній кризі на кордоні Білорусі

Ситуація з мігрантами надалі загострюватиметься, припустив Олексій Арестович.
Міграційна криза на кордоні Білорусі і Польщі є свідомою операцією Росії, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Як підкреслив він в ефірі каналу Дом, одна з головних цілей - остаточно втягнути Олександра Лукашенка в російську орбіту.
Разом з тим представник ОП не виключив, що ситуація надалі загострюватиметься.
"Я думаю, що це тільки початок. Криза ця будуть посилюватися. Судячи з заяви Лукашенка, що туди перекинули зброю і боєприпаси з Донбасу, вони планують довести справу до стрільби, швидше за все", - говорить він.
Радник глави ОП вважає, що надалі, коли НАТО і ЄС поринуть в управлінську кризу, РФ перемкне зусилля на Україну.
"Росіяни створюють відсічений фланг щодо НАТО для того, щоб НАТО не заважала їм потім здійснювати військовий тиск на Україну. <...> Польщі створюють проблеми для того, щоб НАТО вирішувала проблеми і більше думала про свої проблеми, ніж йшла на допомогу Україні", - додав Арестович.
Як відомо, нелегальні мігранти зібралася біля кордону Білорусі та Польщі ще з ранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон - ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.
Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували сотні спроб прориву на територію країни. На місці як і раніше знаходяться кілька тисяч біженців.
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