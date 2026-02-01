Три місяці без гарячої води: з'явився тривожний сценарій щодо термінів відключень

Все буде залежати від темпів ремонту, введення в роботу додаткових потужностей і відновлення, впевнений Вадим Литвин.

Важливе із заяв Литвина:

Відключення гарячої води – це вимушений і тимчасовий захід

Там, де дефіциту немає, гаряче водопостачання не відключають

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин прокоментував питання щодо того, чи несе тривале відключення гарячого водопостачання ризики для системи.

"Насправді ситуація динамічна – за два-три місяці (відключень, – ред.) система не зруйнується. Все буде залежати від темпів ремонту, введення в роботу додаткових потужностей і відновлення джерел теплопостачання", – пояснив він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, як тільки з'являється можливість збільшити потужність або коли на вулиці встановлюється тепліша погода (умовно +5 °C і вище), зменшується навантаження на систему опалення.

"Тобто відключення гарячої води - це вимушений і тимчасовий захід. Якщо воду з системи злиють, то це не призведе до глобальних проблем. Єдине, що в цих будинках напевно почнуть більше використовувати електричний підігрів води, і це значно підвищить навантаження вже на електричні мережі", - уточнив співрозмовник.

Він пояснив, що Київ – це не єдина суцільна система теплопостачання, а кілька відносно автономних підсистем.

"Там, де дефіцит відсутній, гаряче водопостачання не відключають, і це принципово важливо. Навпаки, в таких районах є сенс максимально використовувати централізоване гаряче водопостачання або, наприклад, можливості дахових котелень. Тому в таких будинках, де немає дефіциту, мешканцям за можливості краще перейти на водопостачання від дахової або централізованої котельні, щоб зменшити споживання електричних водонагрівачів, які є одними з найбільш енергоємних побутових споживачів", – додав Литвин.

Опалення в Києві: експерт про можливі сценарії

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко оцінив шанси на відновлення теплопостачання та роботу комунальних систем столиці після масштабних атак РФ. Він підкреслив, що підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень — це складний процес, що вимагає серйозної технічної підготовки та значного часу на реалізацію.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Вадим Литвин Вадим Литвин — український експерт у сфері енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту. Голова правління Асоціації енергоаудиторів України. Працював над впровадженням систем моніторингу енергії й аудиту, а також є автором публікацій та вебінарів з енергоефективності, включно з темами налаштування індивідуальних теплових пунктів та підготовки будівель до холодного періоду. Є автором матеріалів для українських медіа на тему підготовки будинків до відключень енергопостачання, зокрема в умовах дії обмежувальних заходів чи аварійних ситуацій.

