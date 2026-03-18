Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Україна – Швеція: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2026

Руслан Іваненко
18 березня 2026, 23:57
Збірна України бореться за вихід у фінал плейоф і путівку на ЧС-2026.
Команда Сергія Реброва намагається пробитися у фінал

Коротко:

  • Україна зіграє з Швецією у півфіналі плейоф відбору ЧС-2026
  • Матч відбудеться 26 березня у Валенсії, старт о 21:45
  • Букмекери називають шведів мінімальними фаворитами

Аналітики оцінили шанси команди Сергія Реброва перед півфіналом плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції, пише ТСН.

У четвер, 26 березня, збірна України проведе ключовий поєдинок проти шведів у межах півфіналу європейського плейоф відбору на Мундіаль.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній матч для української команди відбудеться в Іспанії — у Валенсії, на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія". Старт гри заплановано на 21:45 за київським часом.

Прогнози букмекерів

Фаворитом зустрічі букмекери вважають збірну Швеції, хоча перевага є мінімальною. Коефіцієнт на перемогу шведів в основний час становить 2,42, нічия оцінюється в 3,50, а виграш української команди — 2,75.

Водночас шанси на вихід до фіналу плейоф аналітики також оцінюють на користь скандинавів. На прохід України можна поставити з коефіцієнтом 1,95, тоді як підсумковий успіх Швеції оцінюється в 1,74.

Якщо команда Сергія Реброва здолає суперника, у фіналі плейоф 31 березня вона зустрінеться з переможцем протистояння Польща — Албанія у боротьбі за путівку на чемпіонат світу.

збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Згодом головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на березневі матчі плейоф відбору до Чемпіонат світу з футболу 2026. До основного списку потрапили 26 футболістів, ще дев’ять гравців увійшли до резерву.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

збірна України з футболу новини футболу новини спорту
Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти