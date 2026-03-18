Україна – Швеція: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2026

Збірна України бореться за вихід у фінал плейоф і путівку на ЧС-2026.

Команда Сергія Реброва намагається пробитися у фінал

Коротко:

Україна зіграє з Швецією у півфіналі плейоф відбору ЧС-2026

Матч відбудеться 26 березня у Валенсії, старт о 21:45

Букмекери називають шведів мінімальними фаворитами

Аналітики оцінили шанси команди Сергія Реброва перед півфіналом плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції, пише ТСН.

У четвер, 26 березня, збірна України проведе ключовий поєдинок проти шведів у межах півфіналу європейського плейоф відбору на Мундіаль.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній матч для української команди відбудеться в Іспанії — у Валенсії, на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія". Старт гри заплановано на 21:45 за київським часом.

Прогнози букмекерів

Фаворитом зустрічі букмекери вважають збірну Швеції, хоча перевага є мінімальною. Коефіцієнт на перемогу шведів в основний час становить 2,42, нічия оцінюється в 3,50, а виграш української команди — 2,75.

Водночас шанси на вихід до фіналу плейоф аналітики також оцінюють на користь скандинавів. На прохід України можна поставити з коефіцієнтом 1,95, тоді як підсумковий успіх Швеції оцінюється в 1,74.

Якщо команда Сергія Реброва здолає суперника, у фіналі плейоф 31 березня вона зустрінеться з переможцем протистояння Польща — Албанія у боротьбі за путівку на чемпіонат світу.

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Згодом головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на березневі матчі плейоф відбору до Чемпіонат світу з футболу 2026. До основного списку потрапили 26 футболістів, ще дев’ять гравців увійшли до резерву.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

