Дощ і мокрий сніг: Україну накриває раптове похолодання

Ангеліна Підвисоцька
19 березня 2026, 05:05
Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.
Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: УНІАН

Погода в Україні 19 березня буде прохолодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 19 березня буде холодна погода. Вдень температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла. На сході, південному сході та на Волині буде тепліше - 8-12 градусів тепла. Місцями буде дощ, а вночі навіть мокрий сніг.

Найближчими днями буде прохолодно. Згодом поступово теплішатиме. З 23 березня температура повітря суттєво підвищиться.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 березня

В Україні 19 березня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують дощ з мокрим снігом в Україні, крім півдня та крайнього заходу. На північному сході та у більшості центральних областей буде туман. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 19 березня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +6 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.

погода 19 марта
Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: meteoprog

Погода 19 березня у Києві

У Києві 19 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ з мокрим снігом. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 19 марта
Прогноз погоди в Україні на 19 березня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

