Вийшов за продуктами і не повернувся: в Ірландії вбили українця

Анна Ярославська
19 березня 2026, 08:59оновлено 19 березня, 09:43
Загиблий — громадянин України, який проживав в Ірландії з дитинства. У нього залишилася дитина.
В Ірландії вбили українця
В Ірландії вбили українця / скріншот

Коротко:

  • Напад стався 16 березня 2026 року
  • 31-річний чоловік отримав ножове поранення
  • Поліція затримала підозрюваного

В Ірландії вбили 31-річного українця, коли він вийшов за продуктами. Інцидент стався ввечері 16 березня 2026 року в місті Корк. Поліція затримала 40-річного чоловіка за підозрою у смертельному нападі на громадянина України.

Як пише Irish Mirror, чоловік був поранений ножем. Припускається, що він перебував у місцевому магазині, коли стався напад.

Чоловікові вдалося повернутися до свого будинку в житловому комплексі Camden Court, але там він втратив свідомість. Лікарі, які прибули за викликом, не змогли його врятувати.

Загиблий - громадянин України, який проживав в Ірландії з дитинства. Без батька залишилася дитина.

Поліція затримала підозрюваного — це чоловік віком близько 40 років. Наразі він перебуває під вартою.

Слідчі дії тривають.

Напади на українців за кордоном - новини

Як писав Главред, 9 лютого 2026 року в районі Ліхтенберга в Берліні на парковій лавці біля дитячого майданчика виявили тіло 40-річної жінки. За даними німецьких ЗМІ, загибла була громадянкою України.

У Сполучених Штатах Америки 14 лютого вбили 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. Її застрелили у власному будинку в місті Васс у Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше в метро вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Увечері 22 серпня 2025 року в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає сам президент США Дональд Трамп.

У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень.

Країна ЄС хоче скасувати тимчасовий захист біженців: що відомо

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України. Нововведення планується вже з 2027 року.

"Україна сама зацікавлена в тому, щоб чоловіки залишалися або, можливо, поверталися в разі припинення вогню. Їм доведеться пройти довгий шлях у плані відновлення території", — сказав міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар.

Чехія не може ухвалити такі зміни самостійно, адже тимчасовий захист регулюється європейським законодавством. Тому країна вже ініціювала переговори з іншими державами ЄС. Метнар обговорював це питання з міністром внутрішніх справ Німеччини Олександром Добріндтом, і сторони домовилися розпочати дебати щодо коригування умов.

Про джерело: Irish Mirror

Irish Mirror — це ірландська версія британського таблоїду Daily Mirror.

Входить до медіагрупи Reach plc, яка володіє безліччю новинних сайтів і газет.

Працює переважно у форматі онлайн-новин.

