Під загрозою місто з півмільйонним населенням: тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

Для наступу на Запоріжжя росіянам потрібне угруповання чисельністю у кілька сотень тисяч осіб.

ЗСУ успішно відбивають атаки РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, які цілі та завдання ставить країна-агресор РФ щодо Запоріжжя.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, основне завдання російських військ на Запорізькому напрямку на 2026 рік полягало в тому, щоб сформувати великий плацдарм для подальшого розміщення там потужної ударної угруповання для наступу на місто Запоріжжя.

"Зараз на південно-донбаському плацдармі діє угруповання з чотирьох загальновійськових армій (5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї), а також 68-го армійського корпусу та певної кількості мотострілецьких полків та інших підрозділів. Однак навіть усієї цієї кількості недостатньо, щоб створити реальну загрозу для обласного центру. Ми навіть зараз бачимо, наскільки важко росіянам дається просування на цій ділянці", – каже експерт.

Він переконаний у тому, що для удару по Запоріжжю росіянам необхідне угруповання чисельністю не менше 300-350 тисяч осіб.

"Тобто наявної там зараз кількості особового складу недостатньо для наступу на місто. Навіть на півдні, в районі Степногорська, де зараз тривають бої, діє виключно 58-а загальновійськова армія РФ, і її недостатньо, щоб створити загрозу захоплення Запоріжжя. Терористичну загрозу, тобто обстріли, удари, нальоти FPV-дронів тощо, вони могли б становити для обласного центру, якби повністю контролювали Степногорський плацдарм. Але й його вони не контролюють", – зазначив аналітик.

За його словами, Росії було вкрай важливо спочатку підготувати цей плацдарм, що вона й планувала зробити у 2026 році, але план окупантів уже зривається.

"Якби такого угруповання не було, вони на тактичному рівні намагалися б рухатися далі на захід, тобто перейти на правий берег від Верхньої Терси і просуватися в напрямку Запоріжжя, але без реальної можливості захопити місто з такою кількістю сил і засобів. Відповідно, росіянам потрібно було б знайти десь ще 200-250 тисяч осіб особового складу за час формування цього плацдарму. Приблизно такі плани були у Росії щодо Запоріжжя, і тепер ці плани зірвані нами", – резюмував Коваленко.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

