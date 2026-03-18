Годин із світлом стане менше: нові графіки для Черкаської області на 19 березня

Про що йдеться у матеріалі:
- "Черкасиобленерго" опублікувало графіки погодинних відключень світла на 19 березня
- Обмеження будуть діяти з 8 години ранку до 21:00
Завтра, 19 березня в Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це йдеться у повідомленні "Черкасиобленерго".
Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.
У "Черкасиобленерго" повідомили, що обмеження споживання електроенергії запроваджуються через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
Також, за розпорядженням НЕК "Укренерго". Зокрема, 19 березня з 08:00 до 24:00 для промисловості та бізнесу в Черкаській області діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1: 10:00 – 12:00
- 1.2: 10:00 – 12:00
- 2.1: 12:00 – 14:00
- 2.2: 12:00 – 14:00
- 3.1: 14:00 – 17:00
- 3.2: 14:00 – 16:00, 20:00 – 21:00
- 4.1: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 4.2: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
- 5.1: 12:00 – 14:00, 20:00 – 21:00
- 5.2: 14:00 – 16:00
- 6.1: 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00
- 6.2: 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області
Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.
Відключення світла - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 березня по всій території України з 08:00 до 21:00 діятимуть погодинні відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Саме тому у Дніпрі та області знову введуть графіки стабілізаційних відключень. Вимкнення світла торкнуться більшості черг.
До цього, 18 березня, через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах застосували екстрені відключення світла. Крім того, по всій країні запровадили погодинні графіки.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред