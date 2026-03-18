Годин із світлом стане менше: нові графіки для Черкаської області на 19 березня

У Черкаській області запровадять погодинні відключення світла для населення через наслідки російських атак на енергосистему, вказали в обленерго.

https://glavred.net/energy/chasov-so-svetom-stanet-menshe-novye-grafiki-dlya-cherkasskoy-oblasti-na-19-marta-10750052.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла для Черкаської області на 19 березня

Про що йдеться у матеріалі:

"Черкасиобленерго" опублікувало графіки погодинних відключень світла на 19 березня

Обмеження будуть діяти з 8 години ранку до 21:00

Завтра, 19 березня в Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості. Про це йдеться у повідомленні "Черкасиобленерго".

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp. відео дня

У "Черкасиобленерго" повідомили, що обмеження споживання електроенергії запроваджуються через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Також, за розпорядженням НЕК "Укренерго". Зокрема, 19 березня з 08:00 до 24:00 для промисловості та бізнесу в Черкаській області діятимуть графіки обмеження потужності.

/ Скріншот

Години відсутності електропостачання:

1.1: 10:00 – 12:00

1.2: 10:00 – 12:00

2.1: 12:00 – 14:00

2.2: 12:00 – 14:00

3.1: 14:00 – 17:00

3.2: 14:00 – 16:00, 20:00 – 21:00

4.1: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

4.2: 08:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

5.1: 12:00 – 14:00, 20:00 – 21:00

5.2: 14:00 – 16:00

6.1: 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00

6.2: 10:00 – 12:00, 18:00 – 20:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 березня по всій території України з 08:00 до 21:00 діятимуть погодинні відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Саме тому у Дніпрі та області знову введуть графіки стабілізаційних відключень. Вимкнення світла торкнуться більшості черг.

До цього, 18 березня, через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах застосували екстрені відключення світла. Крім того, по всій країні запровадили погодинні графіки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред