Проїхали повз окупантів: у ГУР розкрили деталі зухвалої операції на півдні

Українські військові провели операцію під Степногірськом та зайняли важливі позиції.

Спецпідрозділ "Артан" розмінував шлях / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine, УНІАН

Сили оборони України провели наступальну операцію під Степногірськом, у результаті якої були зайняті ключові позиції російських окупаційних військ. Операція готувалася близько двох тижнів і суттєво покращила тактичне положення українських військ у регіоні.

Боєць спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" із позивним "Свят" розповів в етері "24 каналу", що всі залучені до операції люди залишилися живими, а техніка повернулася цілою:

"Враховуючи, що пів року туди ніхто не заїжджав, було дуже багато мінувань на шляху. Кількість противника на цих ключових ділянках, де ми висаджували десант, була досить значна. Але кожен окупант, який був на тій частині, був знищений і взятий в полон".

Використали погодні умови для успішного просування

За словами "Свята", сприятливі погодні умови допомогли українським захисникам швидко дістатися до лінії бойового зіткнення. Втім, певні труднощі залишалися:

"Найскладніше – це дорога, яка була дуже сильно замінована. Насамперед її потрібно було розмінувати. Коли готувалися два тижні, ми приділили велику увагу саме нашому шляху під'їзду на виявлення мінування і розмінування його якимись засобами скидів, дронами".

Розмінування продовжували вже за допомогою наземного транспорту. "Свят" також відзначив особливості руху української техніки:

"Насамперед це була колісна техніка, не гусенична. Колісна техніка набагато тихіше їде. Попри той момент, що працювала великокаліберна зброя, противник не зрозумів, які дії відбуваються".

Як писав Главред, Сили оборони України 17 березня змогли завдати найбільших втрат російським окупаційним військам з початку 2026 року. Всього, в рамках ворожого наступу було ліквідовано 1710 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

Крім того, РФ розпочала весняно-літню наступальну кампанію на Донеччині та в Запорізькій області, проте вже за перші півтори доби зазнала значних втрат — понад 900 військових. Попри густий туман, який мав забезпечити прикриття, українські захисники разом із підрозділами безпілотних систем зірвали атаки противника на всіх напрямках. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Нагадаємо, що головний акцент ворог може змістити на інші ділянки фронту. Зокрема, військовий експерт Василь Пехньо зазначив, що ключовим напрямком під час весняно-літньої кампанії для російських військ залишатиметься Донеччина, особливо район агломерації Слов’янськ — Краматорськ, де активність триває ще з кінця минулого

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

