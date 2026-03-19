Росія атакувала Запоріжжя: десятки тисяч абонентів залишилися без світла, є поранений

Росія атакувала Запоріжжя дронами / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення, а близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

"Росіяни атакують інфраструктуру обласного центру. У деяких районах міста можуть спостерігатися перепади напруги… Одна людина отримала поранення", — написав голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, потерпілий перебуває у важкому стані.

Також через ворожий удар знеструмлено понад 38 тисяч побутових і ще близько 2 тисяч юридичних абонентів.

"Для забезпечення безперебійної роботи об'єкти переводять на резервні джерела живлення", – зазначив голова ОВА.

Станом на 08:21 електропостачання відновлено вже для понад 83% абонентів. Без світла залишаються 6265 побутових і 305 юридичних споживачів.

Де знайти пункти незламності

У Запоріжжі функціонує мережа "Пунктів незламності", що забезпечують тепло, електрику, інтернет та гарячі напої під час відключень світла.

Пункти розгорнуто в школах, адміністраціях та на базі ДСНС.

Знайти найближчий пункт можна в додатку "Дія" або за телефоном 15-80.

Повітряні атаки РФ на Запоріжжя — останні новини

Як писав Главред, 17 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Вночі на 16 березня та вранці в понеділок російська армія атакувала Україну дронами. В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя травмовані люди, є жертви.

Вдень 14 березня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапив багатоквартирний будинок, під завалами шукали людей.

11 березня російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під обстрілом опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих жителів.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

