Йому був 41 рік: помер учасник "Ліги сміху"

Сьогодні, 18 березня, стало відомо про смерть українського актора, учасника КВН та шоу "Ліга сміху" Олександра Замші.
Новина про те, що артиста більше немає, з'явилася на сторінці артиста в Instagram. "Саші більше немає", - йдеться в соцмережі артиста.
Про причини смерті артиста поки нічого не відомо. Близькі лише повідомили про те, що актора поховають у Каменському.
"Прощання з Олександром відбудеться 21.03.2026 о 10.00. Нова сцена Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки, вулиця Миколи Лисенка, 24, Каменське", - йдеться у повідомленні.
У артиста залишилися дружина та син.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про шоу: Ліга Сміху
Ліга Сміху — телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не тільки розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасниці оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" борються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
