Йому був 41 рік: помер учасник "Ліги сміху"

У мережі повідомили про смерть популярного артиста та учасника КВН Олександра Замші.

Помер Олександр Замша / Колаж Главред, фото Instagram/zamsha_oleksandr

Сьогодні, 18 березня, стало відомо про смерть українського актора, учасника КВН та шоу "Ліга сміху" Олександра Замші.

Новина про те, що артиста більше немає, з'явилася на сторінці артиста в Instagram. "Саші більше немає", - йдеться в соцмережі артиста.

Про причини смерті артиста поки нічого не відомо. Близькі лише повідомили про те, що актора поховають у Каменському.

"Прощання з Олександром відбудеться 21.03.2026 о 10.00. Нова сцена Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки, вулиця Миколи Лисенка, 24, Каменське", - йдеться у повідомленні.

У артиста залишилися дружина та син.

Артист був учасником КВН / Фото Instagram/zamsha_oleksandr

Про шоу: Ліга Сміху Ліга Сміху — телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не тільки розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасниці оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" борються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

