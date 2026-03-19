Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

Дрони уразили стратегічний хімзавод ВПК Росії "Невинномиський Азот"

Коротко:

Ставропольський край РФ опинився під масованою атакою дронів

Дрони-камікадзе уразили важливий хімзавод "Азот" у Невинномиську

На території промзони фіксують численні пожежі

У ніч проти 19 березня Ставропольский край РФ масовано атакували дрони-камікадзе. Під ударом опинився один із найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

У промзоні в Невинномиську пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють моніторингові пабліки та губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров,

Відомо, що комбінат "Азот" належить до групи "Єврохім" - одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Завод виробляє оцтову кислоту, яка необхідна для вибухівки.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько другої ночі. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров написав про падіння осколків у районі.

"На Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої ​​інфраструктури немає. На жаль, у Кочубеївському окрузі постраждала жінка внаслідок падіння уламків БПЛА на приватне домоволодіння. Загрози її життю немає, з нею працюють медики", - написав він.

Місцеві жителі повідомляли, що протягом ночі чули десятки гучних детонацій у небі над містом.

Що відомо про Невинномиський "Азот"

Невинномиський "Азот" - один із найбільших хімічних комбінатів Росії, розташований у місті Невинномиськ, Ставропольський край. Він входить до групи "Єврохім" і щороку виробляє понад мільйон тонн аміаку та близько 1,4 мільйона тонн аміачної селітри.

Попри офіційне позиціонування як виробника мінеральних добрив для агросектору, підприємство має стратегічне значення для військово-промислового комплексу РФ: його продукція використовується у виробництві артилерійських боєприпасів, авіабомб, вибухових речовин типу гексогену й октогену, а також компонентів ракетного палива. Завод синтезує меламін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру - речовини подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.

Крім того, комбінат постачає хімічні компоненти для підприємства "Іскра", що займається розробкою твердопаливних ракетних двигунів.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Крім того, у ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Було уражено Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.

Внаслідок спільної спеціальної операції СБУ із Силами оборони в Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Через ураження систем наведення корабель втратив можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр" проти України.

Читайте також:

