Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

- Ставропольський край РФ опинився під масованою атакою дронів
- Дрони-камікадзе уразили важливий хімзавод "Азот" у Невинномиську
- На території промзони фіксують численні пожежі
У ніч проти 19 березня Ставропольский край РФ масовано атакували дрони-камікадзе. Під ударом опинився один із найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".
У промзоні в Невинномиську пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють моніторингові пабліки та губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров,
Відомо, що комбінат "Азот" належить до групи "Єврохім" - одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Завод виробляє оцтову кислоту, яка необхідна для вибухівки.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько другої ночі. Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров написав про падіння осколків у районі.
"На Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої інфраструктури немає. На жаль, у Кочубеївському окрузі постраждала жінка внаслідок падіння уламків БПЛА на приватне домоволодіння. Загрози її життю немає, з нею працюють медики", - написав він.
Місцеві жителі повідомляли, що протягом ночі чули десятки гучних детонацій у небі над містом.
Що відомо про Невинномиський "Азот"
Невинномиський "Азот" - один із найбільших хімічних комбінатів Росії, розташований у місті Невинномиськ, Ставропольський край. Він входить до групи "Єврохім" і щороку виробляє понад мільйон тонн аміаку та близько 1,4 мільйона тонн аміачної селітри.
Попри офіційне позиціонування як виробника мінеральних добрив для агросектору, підприємство має стратегічне значення для військово-промислового комплексу РФ: його продукція використовується у виробництві артилерійських боєприпасів, авіабомб, вибухових речовин типу гексогену й октогену, а також компонентів ракетного палива. Завод синтезує меламін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру - речовини подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.
Крім того, комбінат постачає хімічні компоненти для підприємства "Іскра", що займається розробкою твердопаливних ракетних двигунів.
Як повідомляв Главред, у Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.
Крім того, у ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. Було уражено Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.
Внаслідок спільної спеціальної операції СБУ із Силами оборони в Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Через ураження систем наведення корабель втратив можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр" проти України.
