"Є таргани": Brykulets розповів про особливості своєї коханої

Стисло:
- Брикулець розповів про свою дівчину
- Виконавець зізнався, яким бачить майбутнє з нею
Український співак Brykulets (Іван Іщенко) розповів про свою музу — дівчину на ім'я Ліза. В інтерв'ю для "Ближче до зірок" артист поділився, що познайомився з нею через додаток. На той момент обоє партнерів щойно вийшли з стосунків і спочатку не планували нічого серйозного.
Але доля розпорядилася інакше — тепер Іван і Ліза дуже близькі. "Ліза дуже добре справляється з хаосом, який я створюю, і вона створює. Ми вміємо керувати хаосом. Ми його створюємо і балансуємо в ньому. Коли їй щось не подобається, вона каже мені, і я люблю її за це. Мені все подобається", — розповів виконавець.
Брикулець також зізнався, що планує в майбутньому створити з Лізою сім'ю. Однак поки що пара не поспішає з цим і хоче спершу попрацювати над собою. "Ми мріємо про велику сім’ю. Працюємо над собою, ще є таргани, яких треба вигнати", — поділився співак.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про те, як українська акторка Наталка Денисенко ставиться до чуток про романтичні стосунки між Тарасом Цимбалюком та Оленою Світлицькою.
Також вдова Адама Саша Норова розплакалася через запитання журналістки про те, як вона справляється з втратою чоловіка. Пізніше Наталію Тур звинуватили в нетактовності.
Читайте також:
- "Це некрасиво": українська актриса обурилася, почувши російську мову в школі сина
- На підйомі: на якому місці Україна в прогнозах букмекерів на Євробачення-2026
- "Що за невіглас?": популярна українська актриса зробила зізнання про бойфренда
Про персону: BRYKULETS
BRYKULETS - український виконавець у жанрах поп, хіп-хоп і фанк. Учасник Національного відбору на Євробачення-2025 (пройшов у лонгліст). Найпопулярніші пісні: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".
