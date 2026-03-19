Електропостачання під загрозою: відключення в Києві та області 19 березня

Головне:
- У деяких районах зберігаються знижена напруга та нестабільна робота мереж
- Групи споживачів можуть відчувати обмеження подачі електроенергії
Більшість пошкоджень, спричинених обстрілами РФ та перевантаженням електромереж, вже усунуто фахівцями.
Як повідомили в ДТЕК, зараз завершується підключення останніх абонентів, і більшість будинків знову отримують електроенергію.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Проте в деяких районах Київської області зберігаються знижена напруга та нестабільна робота мереж. Ремонтні бригади продовжують роботи, тому можливі короткочасні відключення протягом дня.
Згідно з оновленим графіком, у четвер, 19 березня, групи споживачів можуть відчувати обмеження у подачі електроенергії.
Енергетики радять стежити за актуальною інформацією через офіційний телеграм-канал, де оперативно публікуються зміни.
Крім того, для мешканців Києва вже доступні графіки планових відключень електроенергії на 19 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред