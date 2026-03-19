Електропостачання під загрозою: відключення в Києві та області 19 березня

Олексій Тесля
19 березня 2026, 00:05
Енергетики радять стежити за актуальною інформацією через офіційний Telegram-канал, де оперативно публікуються зміни.
Киян попередили про відключення

Головне:

  • У деяких районах зберігаються знижена напруга та нестабільна робота мереж
  • Групи споживачів можуть відчувати обмеження подачі електроенергії

Більшість пошкоджень, спричинених обстрілами РФ та перевантаженням електромереж, вже усунуто фахівцями.

Як повідомили в ДТЕК, зараз завершується підключення останніх абонентів, і більшість будинків знову отримують електроенергію.

відео дня

Проте в деяких районах Київської області зберігаються знижена напруга та нестабільна робота мереж. Ремонтні бригади продовжують роботи, тому можливі короткочасні відключення протягом дня.

Згідно з оновленим графіком, у четвер, 19 березня, групи споживачів можуть відчувати обмеження у подачі електроенергії.

Енергетики радять стежити за актуальною інформацією через офіційний телеграм-канал, де оперативно публікуються зміни.

Крім того, для мешканців Києва вже доступні графіки планових відключень електроенергії на 19 березня.

Електропостачання під загрозою: відключення в Києві та області 19 березня
/ Главред

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

22:47Війна
Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

21:24Війна
Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

19:49Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Багато власників неправильно ставлять лотки для котів - все через один нюанс

Багато власників неправильно ставлять лотки для котів - все через один нюанс

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

Китайський гороскоп на завтра, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Китайський гороскоп на завтра, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

Останні новини

01:00

"Тепер в тюрмі": Бєдняков попався на "крадіжці" з магазину

00:48

Сонце дасть більше енергії: експерт розкрив простий трюк для панелей

00:05

Електропостачання під загрозою: відключення в Києві та області 19 березня

18 березня, середа
23:58

"Є таргани": Brykulets розповів про особливості своєї коханої

23:57

Україна – Швеція: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2026

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
23:35

Зірка шоу "Голос країни" мобілізувався — подробиці

22:47

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

22:43

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

22:24

Годин із світлом стане менше: нові графіки для Черкаської області на 19 березня

Реклама
22:13

"Що це за невіглас?": популярна українська акторка зробила зізнання про бойфренда

21:55

Алла Борисівна знає: у Росії розкрили правду про "таємне" життя Галкіна

21:46

Навіщо старі кросівки залишають у морозилці: відповідь просто вразить

21:35

Дніпро та область знову переходять на графіки: як вимикатимуть світло 19 березняФото

21:24

Йому був 41 рік: помер учасник "Ліги сміху"

21:24

Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

21:03

Гороскоп на завтра, 19 березня: Дівам - хвилювання, Терезам - сюрприз

20:57

Нудно жити "як усі": три найбезбашенніші авантюристи серед знаків зодіаку

20:44

Місячний календар садівника на квітень: що і коли садити в саду та на городіВідео

20:43

Під загрозою місто з півмільйонним населенням: тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

20:37

Погода різко зміниться: де в Україні випаде сніг та вдарить приморозок

Реклама
20:16

Російська співачка подала заяву на отримання українського громадянства

19:49

Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

19:45

Коли почне діяти кешбек на пальне та які будуть ліміти - заява уряду

19:20

Кішка виглядає здоровою, але лікар виніс їй "смертний вирок": історія підірвала Мережу

19:10

Удари по Москві стають ближчими: Лакійчук - про доцільність ударів українською балістикоюПогляд

19:09

Ідеальне м'ясо за лічені хвилини: як не пересушити куряче філе

19:08

Кремль готує нові виклики: у розвідці США розкрили плани РФ щодо України

19:07

Цибуля виросте велетенською й без гнилі: експерти закликали посипати грядку цією сумішшю

18:59

Новий російський наступ обернувся рекордним успіхом ЗСУ - деталі від Міноборони

18:51

Від під’їзду до громади: як на Оболоні формують культуру самоорганізації мешканців новини компанії

18:41

Сотні досвідчених суддів можуть піти у відставку через нові законопроєкти - суддя Барсук Марина

18:25

Запоріжжя відходить на другий план: експерт назвав головну ціль наступу РФ

18:25

Клопи ховаються просто під носом: які приховані місця потрібно перевірити негайноВідео

17:59

Ударили по заводах та літаках, є прильоти - Генштаб розкрив деталі атаки по Росії

17:46

Чому не можна прати у свято 19 березня: суворі заборони

17:34

Демократія є головним оборонним ресурсом України в умовах тривалої війни, – Івашин

17:31

Секрет пишної лаванди: простий трюк у березні здивує навіть досвідчених садівниківВідео

17:25

Врятує пралку від накипу: який простий кухонний засіб працює краще за хімію

17:23

Не тільки кохання: 5 секретів міцних стосунків, про які рідко говорять

17:15

На підйомі: на якому місці Україна у прогнозах букмекерів на Євробачення-2026

Реклама
17:06

Зняття санкцій з Росії і переговори України з Іраном - Зеленський зробив гучні заяви

16:38

Гроші потечуть до трьох знаків зодіаку вже до кінця березня - хто ці щасливчики

16:37

Слово, яке спантеличило українців: що означає "дзиґар" насправді

16:37

Є незамінні: Білл Гейтс назвав три професії, які не замінить ШІ

16:31

Китай цинічно використовує Росію у війні з Україною: розкрито справжній задум Пекіна

15:57

"Фото з майбутнього": чоловік заявив, що побував у 2118 році

15:52

"Це негарно": українська актриса обурилася, почувши російську мову в школі свого сина

15:51

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

15:28

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

15:22

Чому ніхто не бачив голуб'ят: відповідь виявилася простішою, ніж здається

