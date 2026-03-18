Зірка шоу "Голос країни" мобілізувався — подробиці

Марко Квітка розповів про підготовку та службу.

Марко Квітка Голос країни - співак приєднався до лав ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/markokvitka

Український співак і учасник 10 сезону шоу "Голос країни" Марко Квітка поповнив лави ЗСУ. Про це він повідомив у своєму блозі в Instagram після завершення базової військової підготовки.

"Рік почався з досвіду, на який я не чекав. Але так сталося, відтепер військовослужбовець. Вдячний за ці 2 місяці досвіду, які зробили мене сильнішим, навчили цінувати з новою силою та створили нову сторону мене - десантника! В десанті солдат має вміти все, тому навчання було потужне", — написав Квітка і опублікував кадри у військовій формі.

Марко Квітка також вказав, де проходитиме службу. Співак став частиною 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ.

Марко Квітка Голос країни - співак приєднався до лав ЗСУ / фото: instagram.com/markokvitka

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про те, як українська акторка Наталка Денисенко ставиться до чуток про романтичні стосунки між Тарасом Цимбалюком та Оленою Світлицькою.

Також вдова Адама Саша Норова розплакалася через запитання журналістки про те, як вона справляється з втратою чоловіка. Пізніше Наталію Тур звинуватили в нетактовності.

Читайте також:

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення рф, і продовжено в жовтні 2022 року).

