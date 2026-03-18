Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 19 березня.

Курс валют на 19 березня

На четвер, 19 березня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро значно послабили свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 19 березня

На четвер офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,89 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції на 5 копійкок порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 19 березня

Курс євро також стрімко впав. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 11 копійок.

Курс злотого на 19 березня

НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 19 березня на порівняно з 18 березня на 5 копійок - до 11,83 гривні.

Що буде з гривнею у 2026 році - думка експерта Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів Главреду, що буде з гривнею у 2026 році. Він зазначив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті. "Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дозволяють нам забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 та 2025 роках. Відтак, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - зазначив Новак.

Нагадаємо, Главред писав, що на 18 березня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість долара та євро зросли.

Раніше повідомлялося, що у разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Напередодні стало відомо, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

