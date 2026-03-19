Зірку серіалу "Рятувальники Малібу" заарештували: у чому її звинувачують

Анна Підгорна
19 березня 2026, 02:23
Александра Пол постане перед судом.
Олександра Пол
Александра Пол Рятувальники Малібу — за що заарештували акторку / колаж: Главред, фото: instagram.com/thealexandrapaul

Читайте більше:

  • У чому звинувачують Александру Пол
  • Які обставини її злочину

Американська акторка, відома за роллю Стефані Холден у серіалі "Рятувальники Малібу", Александра Пол була заарештована 15 березня в окрузі Дейн, штат Вісконсин, за незаконне проникнення на територію приватної власності. Як повідомив шериф округу виданню Daily Mirror, інцидент стався о 8:30 ранку на території Ферми Рідглан, на якій "вирощують високоякісних і здорових тварин для наукових і медичних досліджень".

Пол — відома зооактивістка. Разом із однодумцями вона проникла на ферму, щоб звільнити біглів, яких там утримували. Поліція, що прибула на місце, затримала Александру та ще близько 20 її колег. Собак правоохоронці вилучили.

Александру Пол доставили до відділку і пред'явили їй звинувачення у дрібному правопорушенні, пов'язаному з незаконним проникненням. Потім акторку відпустили до засідання суду у її справі.

Александра Пол Рятувальники Малібу — за що заарештували акторку / фото: instagram.com/thealexandrapaul

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

"Рятувальники Малібу" — американський телесеріал про рятувальників, які патрулюють пляжі округу Лос-Анджелес у Каліфорнії. Серіал виходив в ефір з 1989 по 1999 роки (а також у 1999—2001 роках під назвою "Baywatch Hawaii"). У Книзі рекордів Гіннеса "Рятувальники Малібу" згадуються як найпопулярніше телевізійне шоу за весь час, з понад 1,1 млрд глядачів.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
